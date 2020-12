Směšné počínání komunistů ve věci nového rozpočtu

21. 12. 2020 / Boris Cvek

Tak máme rozpočet na rok 2021. Rozpočet, který někteří opoziční politici nazývají „cár papíru“, protože do něj stále není započítáno snížení daní. Rozpočet, který se může ještě během roku výrazně měnit i bez ohledu na to. Nikdo dnes neví, zda rok 2021 bude ještě celý ve stínu epidemie a lockdownů, nebo zda se pomalu budeme vracet k normálnímu životu.





U nás jde navíc o volební rok. Komunisté, kteří podle posledních dat, publikovaných v pořadu Otázky V. Moravce před týdnem, spadli na 3,5%, se pokusili kolem rozpočtu trochu rozvířit vodu a chvíli to vypadalo, že donutí vládu k rozpočtovému provizoriu. Trvali totiž přes všechna jednání s hlavní vládní stranou na přesunutí 10 miliard z rozpočtu armády do rezerv. Výsledek je ten, že tyto peníze byly skutečně přesunuty, a v lednu budou vládou vráceny zpátky. Kde jsou doby, kdy KSČM měla s ČSSD ve Sněmovně většinu (opravdu!) a s Jiřím Paroubkem dělala přes Sněmovnu předvolební přebory v rozdávání? V posledních letech se z ní stala strážkyně rozpočtové odpovědnosti.

Skoro jsem chtěl napsat, že bude zajímavé, jak nakonec dopadne boj o moc uvnitř KSČM samotné, ale možná už jen z folklórních důvodů. KSČM spolu s ČSSD míří stále zřejměji (ČSSD měla před týdnem podle Otázek V. Moravce 4,5%) mimo Sněmovnu a jejich politický vývoj je z hlediska reálné moci ve státě už prakticky lhostejný. Premiér a majitel Hnutí Ano v jedné osobě nyní bude muset přemýšlet nad tím, jaký koaliční partner mu zbývá.

Přijmou jeho současní voliči, kteří dříve volili ČSSD a KSČM, koalici s ODS (připomeňme, že bezprostředně po volbách 2017 se vlastník Hnutí Ano jasně vyslovil, že koalice s ODS je to, co by chtěl nejvíce – a to přesto, že na jaře 2017, během jeho odvolávání z postu ministra financí, k němu přešla masa voličů ČSSD)? Nebo raději s SPD? Nebo spolknou ODS i SPD dohromady? Nešlo by o polský scénář, protože polská hlavní strana je přece sociálně citlivá a její voliči, pokud k ní utekli od levice, dostali aspoň něco na způsob sociálfašismu. Od ODS nebo SPD se žádná sociální citlivost ovšem čekat nedá.