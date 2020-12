Trump nakonec podepsal zákon o koronavirové finanční pomoci obyvatelstvu

Donald Trump nakonec podepsal zákon o covidové finanční pomoci obyvatelstvu, po mnoha dnech odkladů. Učinil to v neděli večer na naléhání Republikánské strany. Trump chtěl, aby pomoc nezaměstnaným byla zvýšena z 600 dolarů na 2000. Podpořili to demokraté, ale republikáni to odmítli. Poslanci na něho naléhali, aby schválil nynější zákon a pak přesvědčoval Kongres, aby poskytl Američanům další finanční pomoc.Není známo, proč se Trump po řadě dní chaosu nakonec rozhodl zákon o finanční pomoci schválit, ale tisková kancelář Reuters píše, že ho někteří poradci přesvědčovali, aby to udělal, protože odmítat podepsat tento zákon nemá smysl. ZDE