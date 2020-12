Případ Jiří Lof: Kdo pronajme byt beznohému invalidovi?

31. 12. 2020

Žijeme vlastně jen díky pomoci čtenářů BL.







Dobrý den vážený pane Čulíku.









Pan domácí má podle všeho Covid a vymahači se neozvali, počítám, že jen čekají, až budou moc,i a přijdou nás vystěhovat.







Můj zdravotní stav je i nadále špatný, nedaří se porazit infekci v pahýlu po amputaci z října. A to jsem byl listopad a prosinec pod silnými ATB. To celé provází boj s bolestmi, jak fyzickými, tak fantomovými.





Beru několik silnych tablet na různé bolesti, plus opiátové náplasti, celkově jsem velmi slabý, i díky tomu že mi nejede srdce ani na poloviční výkon. Je to život ležící mrtvoly, která se občas posadí trošku nají a zase odpadne. Nebýt Martiny, která se o mě stará a nutí mě jíst, už jsem to snad zabalil a ukončil.







Hledáme jiný byt, levný a současně vyhovující požadavkům na invalidní vozík a další moje současné potřeby. Bytů je podle všeho dost, ale najít takový, jaký potřebuji já, zase tak jednoduché není.







Dva ze čtenářů BL nám nabídli pomoc se stěhováním, jak finanční, tak fyzickou.







Snad se najde víc takových dobrých lidí, kteří pomáhají, protože celá tahle pandemie za sebou nechá tisíce lidí v situaci v jaké jsme se ocitli my.







Jsme moc vděční za každou pomoc, žijeme vlastně jen díky pomoci čtenářů BL.







Ptal jsem se na možnost přidělení bezbariérového bytu. Bohužel Praha 11 nemá jediný volný bezbariérový byt. Magistrát hlavního města Prahy snad nějaké byty má, ale přidělení trvá minimálně rok, spíše dva, dle vyjádření paní z Prahy 11, přímo na magistrát jsem se zatím nedovolal.







Proto hledáme normální nájem u majitele s tím, že hledám byt, odkud mohu na vozíku alespoň vyjet z bytu, v současném krásném bytě mám tu smůlu, že jde o snížené přízemí a osm schodů je nepřekonatelná překážka.







Velkou radost mám z toho, že od ledna budu mít všechny dávky, na které mám nárok, úřad konečně uznal, že jim nedlužím a nárok na dávky mám. Sociální pracovnice, především paní Bělčíková, ale i další vzaly můj případ pořádně do rukou a všechno je na dobré cestě.







I díky tomu věřím, že celá situace dopadne dobře a zvládneme se přestěhovat, aniž bych mezitím skončil na ulici.







Moc prosím o pomoc, situace je děsivá, snažím se vidět optimisticky, ale už nemám sílu. Žebrám tu o pomoc, protože jsem v koncích a nemám na koho se obrátit.





Prosím vás o zveřejnění moji prosby.





Moc prosím čtenáře BL o pomoc při rychlém hledání bytu, každý z vás má známé a kamarády, zeptejte, zda neví o vhodném bytě pro jednoho beznohého invalidu. Velikost bytu 2+1,3+kk, 3+1. S celkovým nájmem ideálně do 16000.







Spousta domů má v dnešní době bezbariérový vchod do domu, výtah a vchod do bytu kterým vozík projede.







Pohyb po bytě a přesun do koupelny a na WC zvládám díky pojízdné židli.





Nepotřebuji tudíž úplně bezbariérový byt, stačí vhodný vchod do domu a bytu.





Uvítám i nabídku fyzické pomocí se stěhováním, nebo pomoc finanční.





Každá pomoc je vítána, protože já jsem úplně na dně, ale úplně.







Moc děkuji všem a přeji štěstí a zdraví v Novém roce.