Expertka z OSN: Americké sankce proti Sýrii by měly být zrušeny

31. 12. 2020

Zvláštní zmocněnkyně OSN pro lidská práva Alena Douhan v úterý oznámila , že unilaterální americké sankce proti Sýrii, které jsou zacíleny na vládu prezidenta Bašára Asada by měly být zrušeny. Douhan varovala, že sankce – navzdory tvrzení Trumpovy vlády a lídrů Kongresu – mohou ubližovat běžným Syřanům, jejichž země je zničena dlouholetým konfliktem, píše na webu commondreams Jessica Corbett.

„Tyto sankce porušují lidská práva syrských občanů, jejichž země byla zdevastována konfliktem, který trvá skoro 10 let,“ uvedla Alena Douhan. „Konflikt a násilnosti mají obrovský dopad na schopnost běžných Syřanů těšit se základním právům: došlo k extenzivní destrukci civilní infrastruktury, zdravotnických zařízení, škol apod.,“ pokračuje Douhan.

Jejímu stanovisku předcházela další várka sankčních opatření, které odcházející administrativa prezidenta Trumpa oznámila minulý týden – více než rok poté, co Donald Trump schválil Caesar Syria Civilian Protection Act, zákon pojmenovaný po syrském přeběhlíkovi, který ze Sýrie propašoval desítky tisíc fotografií mapujících mučení Asadova režimu.



Cílem sankcí, které Trumpova vláda na základě tohoto zákona schválila v červnu 2020, je vyvinutí cíleného ekonomického a politického tlaku na Asadův režim, aby prostřednictvím finančních prostředků nemohl dále vést válku a páchat zvěrstva. V minulém týdnu, kdy americké ministerstvo zahraničí uvalilo na Damašek další várku sankcí, Mike Pompeo uvedl, že USA budou i nadále usilovat o to, aby Asad a jeho podporovatelé nemohli hromadit finanční prostředky na páchání dalších zvěrstev.



Alena Douhan mezitím vyjádřila znepokojení kvůli potenciálním následkům vyplývajícím z posledního sankčního balíčku – jež by penalizoval jakéhokoliv cizince pomáhajícího Asadově vládě, a to i s rekonstrukcí infrastruktury. USA k tomuto kroku přistoupily právě v době, kdy v zemi probíhá nucené vysidlování, a v dlouhých frontách na chléb čekají děti, které kvůli tomu nemohou chodit do školy.



„Mám obavy, že sankční režim uvalený na Damašek na základě Caesarova zákona může prohloubit již tak zoufalou humanitární situaci v Sýrii, a to zejména v průběhu koronavirové pandemie, kdy jsou Syřané vystaveni ještě většímu riziku ohledně porušování lidských práv,“ konstatovala Douhan.

