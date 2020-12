Bolsonaro se vysmívá mučení, jemuž byla podrobena bývalá prezidentka Rousseffová

30. 12. 2020 / Fabiano Golgo



Populistický křesťansko-fundamentalistický brazilský prezident Jair Bolsonaro překročil další hranici civilizovaného chování, když se vysmíval děsivému mučení, jemuž byla podrobena bývalá levicová prezidentka Dilma Rousseffová.



Ve dvaadvaceti letech uvěznila Dilmu tajná policie vojenské diktatury a Dilma strávila tři roky ve vězení, kde byla znásilňována nejrůznějšími předměty, do vagíny, do prsních bradavek, do ušních lalůčků a na jazyk jí pouštěli elektrický proud, přivázali ji na kůl a nechali ji dlouhé hodiny viset hlavou dolů a neustále ji brutálně bili do břicha.





Začátkem sedmdesátých let opustila Rousseffová svůj život ve vyšších středních vrstvách, kde žila jako dcera majitele textilní továrny, imigranta z Bulharska a věnovala se boji proti vojenské diktatuře, která byla v Brazílii nastolena r. 1964 na základě výmluvy, že je zemi nutno uchránit před komunismem poté, co prezident Jango Goulart, bohatý farmář, přislíbil přerozdělení zemědělské půdy. Z později zveřejněných dokumentů vyplynulo, že ve skutečnosti bylo cílem vojenského puče zabránit návratu prezidenta Juscelina Kubitscheka, potomka českých imigrantů, který způsobil, že ekonomika Brazílie začala exponenciálně růst, avšak který vytuneloval to, co by dnes byly miliardy dolarů prostřednictvím šíleného vybudování obrovského města Brasilia, které se stalo novým hlavním městem a vzniklo za pouhé čtyři roky. Kubitschek odešel z prezidentského úřadu, protože zákon nedovoloval jeho znovuzvolení, ale byl připraven se vrátit v roce 1965.Jak Janga, tak Kubitscheka exponenti vojenské diktatury zavraždili v rámci takzvané Operace kondor.Dimla jako mnoho mladých lidí v té době proti nedemokratickému režimu povstala a vstoupila do podzemní polovojenské organizace s radikálními levicovými názory. Začátkem sedmdesátých let vznikly v různých částech Brazílie skupiny volně inspirované německým gangem Baader-Meinhofové a Osvobozeneckou armádou Symbionese (která unesla miliardářskou dědičku Patty Hearst).Jedním z fyzických důsledků tohoto období mučení je, že Dilma má poškozenou dolní čelist, což jí způsobuje chronickou bolest, když mluví.Bolsonaro se rozhodl vysmívat jejímu utrpení v televizním vysílání. Zpochybňoval, zda opravdu byla obětí tak tvrdého mučení. (Dilma sama o svém mučení málokdy hovoří, protože je příliš ztraumatizovaná na to, aby mohla mluvit o čemkoliv, co se v té době dělo, takže všechny podrobnosti o jejím mučení známe z oficiálních dokumentů a od svédků.)Bolsonaro pak pokračoval a provokativně vyzval bývalou brazilskou prezidentku, aby dokázala, že má skutečně poškozenou dolní čelist tím, že nám všem ukáže rentgen. Opakovaně a agresivně (doslova kolem sebe při projevu plival) říkal: "Kde je do prdele ten rentgen? Neviděl jsem žádný. Viděl ho někdo? Byla madam opravdu zraněna? Ukažte mi důkaz!"Bývalý prezident Lula reagoval na Twitteru výrokem, že je Bolsonaro zbabělec, zatímco Dilma je zosobněním odvahy a výdrže. Bývalý prezident a profesor sociologie na Sorbonně Fernando Henrique Cardoso (známý jako FHC) se vyjádřil, že tímto Bolsonaro opravdu překročil všechny civilizované hranice lidského vyjadřování a že představuje nejnižší bod v historii demokracie v Brazílii.Politikové, kteří byli vůči Dilmě v opozici, včetně mnoha z těch, kteří hlasovali pro její odvolání z funkce, proti tomuto Bolsonarovu odpornému projevu protestovali. Zdůraznili, oč je to vážnější, když přichází takový zlovolný útok o Vánocích, kdy by skuteční křesťané měli šířit lásku a mír, ne nenávist.Je pozoruhodné, jak všichni populističtí předáci, kteří tvrdí, že hájí křesťanské hodnoty, ve skutečnosti šíří nenávist, nesnášenlivost a jednají způsobem, jaký by Ježíš jasně odsoudil. Falešní proroci.