Rusko: Putinův režim v roce 2021 "vyvolá rozhodující střet s disidenty"

30. 12. 2020

Vládnoucí moc v Rusku v roce 2020 dosáhla řady pozoruhodných vítězství. Eliminovala formální omezení ohledně funkčních období držitelů moci, omezila práva Rusů, uchovala si své úspory a nemusela čelit masovým protestům obyvatelstva, napsal Vladislav Inozemcev.

V příštím roce zřejmě režim podnikne další krok a bude se snažit zničit disidenty, přičemž si proti nim bude věřit podobně, jako sovětské úřady v 70. letech. A zřejmě se mu záměr podaří bez vážnějších protestů.

K tomuto nanejvýš politováníhodnému závěru existuje řada důvodů. Především disidenti podobně jako mocenský aparát tvoří jen marginální sociální skupinu. Mnohonásobně je početně převyšují obyčejní lidé, které především zaměstnává starost o vlastní přežití.

Tato část společnosti se jen zřídka účastní politických bojů - čehož je si režim zřejmě vědom mnohem jasněji, než disidenti. Ti propadli dojmu, že jejich propaganda na YouTube a dalších internetových kanálech je rozhodující, místo aby uvažovali o lidech kolem sebe.

Proto Kreml s přinejmenším pasivní podporou populace plánuje zasáhnout proti disidentům mnohem radikálněji, než dosud. Pokusí se maximálně vykořenit veškerý nesouhlas v Ruské federaci.

Mladí lidé sympatizují s disidenty, ale nemohou mít rozhodující slovo. Rusové spojení s režimem nemají kam ustoupit a zbytek společnosti sotva poskytne disidentům podporu, kterou by potřebovali byť jen k pouhému přežití. Aby došlo k výraznějším změnám, muselo by dojít k rozkolu ve vládnoucí elitě, nebo by opozice musela získat mnohem větší podporu obyvatelstva, než má dnes.

Nová vlna represí sotva změní něco na probíhající ekonomické krizi. Prázdné obchody by mohly sice lidi spojit, ale prázdné kapsy je oddělují od těch, proti nimž je systém štve - mimo jiné s poukazem na to, že mají v kapsách o něco málo více.

Pokud budou bohatí dál získávat výhody z trvání režimu, je nepravděpodobné, že by se v blízké době v Rusku něco zásadně změnilo.

