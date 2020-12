Britští lékaři, znepokojení novým vysoce nakažlivým kmenem koronaviru, nebyli dosud očkováni

- Většina britských lékařů a zdravotníků bojujících s covidem je nyní vážně znepokojena novým, šířícím se vysoce nakažlivým kmenem koronaviru. Zuří, že dosud nebyli očkováni. Z nového průzkumu vyplývá, že téměř dvě třetiny britských zdravotníků nebyly pořád ještě očkováni proti koronavoru, polovina zdravotníku svědčí, že distribuce vakcín do nemocnic je "náhodná", a třetina vůbec netuší, kdy budou očkováni. Obávají se, že priorita vlády očkovat v první řadě lidi starší osmdesáti let a zaměstnance pečovatelských domovů a nikoliv zdravotníky způsobuje, že u zdravotníků zůstává vysoké riziko nákazy, zejména poté, co se objevil nový kmen koronaviru, který je o sedmdesát procent nakažlivější než ten původní. Zřejmě už v pondělí však bude schválena k použití vakcína Oxfordské univerzity a firmy Astra Zeneca, což by mělo vést k dramatickému nárůstu počtu očkovaných osob. Oxfordská vakcína může být ukládána a dopravována za normální teploty, a proto je daleko jednodušší ji distribuovat. Britská vláda objednala 100 milionů těchto vakcín a 40 milionů jich má být k dispozici do konce března. Vláda se domnívá, že očkování 15 milionů, tedy čtvrtiny Britů, přivede společnost do značné míry k normálu, protože většina lidí ohrožených covidem bude imunizována. ZDE