Žlučovitý senior o Vánocích, rok osmý

27. 12. 2020 / Karel Dolejší

Podle vánočního (p)oselství prezidenta Zemana Babišova vláda údajně zvládá pandemii skvěle, leč selhala v ní prý média a opozice. Zeman dále v množném čísle jmenovitě uvedl novináře, kteří jsou podle něj "hodni nejhlubšího opovržení". - Určitý problém lze spatřovat v tom, že jmenovaní na rozdíl od vánočního televizního řečníka nejsou několikanásobně soudem usvědčenými lháři. A další otázka zní, co si od nich Miloš "vlevo dole" Zeman doopravdy přečetl.

Jedenácti tisíc spoluobčanů, kteří až dosud zemřeli na COVID-19 - z toho nejméně šest tisíc zcela zbytečně, jen v důsledku chaosu ve vládní protipandemické "strategii" - se ovšem těžko někdo zeptá, co by si o prezidentově hodnocení situace mysleli, kdyby ještě byli naživu. Žijí však mezi námi pozůstalí, kteří na věc jistě názor mají - a často dosti zřetelný. (Mimochodem, pro srovnání: Přímých obětí sovětské invaze v roce 1968 bylo oficiálně 137.) - Také proto prestiž tupě stranického a národ systematicky rozeštvávajícího prezidenta Zemana zaznamenává již nějakou dobu výrazný propad, a to i mezi jeho vlastními voliči.

Lze se jistě ptát zdravotníků, kterým "skvělá" vláda nijak neopodstatněným a oficiální metodiku PES popírajícím předvánočním rozvolněním zadělala na další příšerný měsíc či dva. Přidat můžete i pár otázek ohledně totálně nepřipraveného plánu očkování, v němž vláda za dobu od března do prosince 2020 neudělala ani "ň".

Bylo by žádoucí směrovat dotazy ohledně výkonů vlády k podnikatelům, zejména k těm, kteří podle vládních kroků a v souladu se zapřísaháním se jejích představitelů, že žádné zavírání už nenastane, nakoupili za miliony zásoby, jen aby museli své provozovny za dva týdny znova zavřít.

Vcelku vedlejší přitom je, co si v daném kontextu jmenovaní i všichni ostatní myslí o prezidentovi, který od počátku pandemie neudělal pro národ nic, co by stálo za psí štěk.

Ostatně klasik vlastně k tématu MZ sdělil vše podstatné již v roce 1865:

Plkodlaka se, synku, střez!

Má zuby drásné, spárný dráp!