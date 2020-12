Své starší příbuzné o Vánocích ochráníte, budete-li místnost každých 10 minut větrat

18. 12. 2020



Nebezpečí šíření koronavirové nákazy vzduchem se zvyšuje, když lidé cvičí, zpívají anebo mluví nahlas, varují vědci. Je to proto, že lidé v takové situaci vydechují více aerosolů. Takže v přítomnosti starších příbuzných, přes Vánoce, je nesmírně důležité větrání.



Vědci také upozorňují, že roušky snižují množství viru vydechovaného do ovzduší.



Důležité je pokud možno nechávat otevřeno co nejvíce oken a dveří, aby bytem proudil vzduch.





V zimě to ovšem nemusí být možné, přesto však byste měli větrat po kratší čas. Vědci doporučují v místnosti otevřít okna každou hodinu na 10 minut. Nemusíte je ale mít dokořán otevřená. V zimním počasí stačí mít okno pootevřené, je to skoro tak efektivní jako v létě otevřené okno dokořán.



Pokud máte venkovní větrák v koupelně nebo v kuchyni, měli byste ho nechat zapnutý déle, než je obvyklé.



Pokud máte doma čistič vzduchu, který používá ultrafialové světlo, ten může být užitečný.



Pokud trávíte v místnosti čas s lidmi, s nimiž nebydlíte, měli byste mít při jejich přítomnosti a po jejich odchodu otevřená okna.



Dlouhá přítomnost s více lidmi v nevětrané a vydýchané místnosti hrozí rizikem nákazy.



