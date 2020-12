Týdeník Reflex aktivně usiluje o rozvrat zdravotnictví, společnosti a ekonomiky

18. 12. 2020 / Jan Čulík



Je fascinující sledovat, kolik lidí v České republice aktivně usiluje o usmrcení svých spoluobčanů a o rozvrat zdravotnictví, společnosti i ekonomiky. Je velmi obtížné určit, zda to dělají v důsledku jakési vrozené ničivosti, anebo prostě v důsledku své nezměrné tuposti. Je to ovšem na hranici kriminality, ne-li už přímo za touto hranicí.



Zvlášť zlovolným, odporným a patologicky ničivým periodikem je týdeník Reflex, který se systematicky specializuje na publikaci nesmyslů a blbostí. Tentokrát publikoval "názory" jakéhosi Šimona Reicha, jemuž zavádějícím způsobem připisuje autoritu přízviskem "lékař". Reich usiluje o zrušení jakéhokoliv protikoronavirového nouzového stavu. Ani 50 000 mrtvých na koronavirus v ČR by podle něho prý nebyla katastrofa. Ani 15 000 mrtvých by nebyla podle něho katastrofa. Být pozitivní na koronavirus prý "neznamená být infekční".



50 000 mrtvých by v amerických poměrech (USA mají 33x více obyvatel než ČR) bylo 1 650 000 mrtvých, tedy více než pětinásobek nynějšího počtu. Dovede si Reich představit, co by to znamenalo? Nebo blábolí naprosto neodpovědně a bez schopnosti racionálně uvažovat? A v Reflexu mu to tisknou? Neuvěřitelné.

Je tohle prosím opravdu doktor? To snad není možné, jeho blbost bučí. Česká republika už přesáhla počet mrtvých 10 000. Za posledních 24 hodin bylo v ČR zaznamenáno dalších 124 úmrtí na covid. Jakmile začne úmrtnost přesahovat počet kolem 200 osob denně, zdravotnictví kolabuje a přestává být schopno se starat nejen o covidové pacienty, ale i o jakékoliv jiné pacienty, tedy přestávají být léčeny rakoviny, infarkty a další smrtelná onemocnění. K tomu už dochází v ČR od začátku podzimu, ovšem MZČR nemá potřebné statistiky, takže není jasné, kolik lidí zemřelo na to, že jim zdravotnictví nebyl schopno poskytnout léčebnou péči, anebo mimo nemocnice na koronavirus. Pitvou se v ČR nezjišťuje, zda pacienti zemřeli na koronavirus.



Výraz "být pozitivní na koronavirus neznamená být infekční" je drzá lež a publikace takovéto lži kriminálně ohrožuje bezpečí lidí v České republice. Být pozitivní na koronavirus samozřejmě ZNAMENÁ být infekční.



Při systematickém nárůstu počtu úmrtí nad 200 denně dojde v ČR ke kolapsu nejen zdravotnictví, ale celé ekonomiky, protože při velkých počtech mrtvých se lidé začnou bát chodit do obchodů, i kdyby jim k tomu vláda dávala jakékoliv pobídky. Dojde k rozvratu ekonomiky i společnosti.



Snaží se týdeník Reflex publikováním těchto kriminálních nesmyslů v této vážné, krizové situaci, skutečně zcela destabilizovat českou společnost? Proč to má v úmyslu? Jsou blbí nebo navedení?



K tomu podotýká Radek Mokrý: "Operovat takhle s počty možných obětí, 50 tisíc, jako s "ostradatelnými kusy" bych očekával od administrativ Kim Ir Sena a J. V. Stalina. No a znovu chudák chřipka, té už musí zvonit v RNA ouškách. Česky se už zřejmě naučila.



(Budu muset přestat se sledováním novin, kazí mi to den hluboko do odpoledne.)"

