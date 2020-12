14. 12. 2020

Světoví lídři nedělají nic moc pro to, aby reagovali na lidmi způsobenou klimatickou změnu. To bylo patrně hlavní poselství projevu generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, který pronesl na virtuálním klimatickém summitu pořádaném u příležitosti pátého výročí podepsání Pařížské dohody.

„V Paříži světoví lídři slíbili, že sníží emise tak, aby oteplení nepřesáhlo 1,5 stupně Celsia. Jenže tyto sliby nebyly dostatečné. A ani tyto závazky nebyly splněny. Množství oxidu uhličitého v atmosféře je rekordní. V současnosti dosahuje oteplení 1,2 stupně Celsia oproti předindustriální éře. Pokud tento trend nezměníme, na konci století nám hrozí katastrofické oteplení o 3 a více stupně Celsia. Může snad ještě někdo popírat, že čelíme dramatickému stavu nouze?“ ptá se Guterres.



Virtuálního summitu se zúčastnily desítky vládních činitelů a předáků byznysu z celého světa. Navzdory urgenci, která vyžaduje ambiciózní akci, tito lídři nabídli jen kosmetické úpravy dosavadních závazků nebo slibů, aniž by přišli s přelomovými politickými strategiemi, které by uspíšily konec fosilních paliv, informovala agentura Reuters.



Guterres v duchu aktuálního vydání výroční publikace environmentálního programu OSN uvedl, že je neakceptovatelné, aby vlády poskytovaly finanční pomoc znečišťovatelům, namísto aby se plně zavázaly k přechodu ekonomik a komunit na zelenou cestu, a to plně v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.



Podle Guterrese jsou technologie, jakož i soudné ekonomické analýzy na naší straně. Obnovitelné zdroje jsou čím dál tím levnější a klimatické změny se mohou stát katalyzátorem milionů nových pracovních míst, lepšího veřejného zdraví a odolnější infrastruktury. Jenže je zapotřebí pamatovat na to, že tento přechod musí být spravedlivý.



A zatímco klimatické návrhy účastníků summitu byly kritizovány za to, že nejdou do hloubky, agentura Associated Press poznamenává, že některé z hlavních ekonomik se virtuálního setkání vůbec nezúčastnily: Austrálie, Brazílie, Indonésie, Mexiko, Rusko a Saúdská Arábie.



Trumpova administrativa se summitu rovněž odmítla zúčastnit, avšak nastupující kabinet Joea Bidena alespoň potvrdil, že se Spojené státy vrátí k pařížské klimatické dohodě.

