Rozhovor Britských listů 340. Hlasy, které nikdo neslyší

2. 12. 2020









"Moc bych prosil, abychom právě v době Adventu a Vánoc nezapomínali na ty nejstarší mezi námi. Existují lidi, kteří teď právě v této době se trápí, a jsou to lidi, o kterých vůbec nevíme, jsou osamělí, nemusí to být naši rodiče, nebo rodinní příslušníci. Mohou to být sousedé v domě. Ale já bych to i otočil: I my nejstarší bychom měli dávat příležitost lidem v okolí, aby nás mohli mít rádi. To znamená, nezavírat se. Nezabalit se do samoty a do izolace. Naopak, vycházet ven, aby nás lidé mohli mít rádi." - Jan Čulík hovoří s Janem Lormanem z organizace ŽIVOT 90 o šikaně a terorizování starších lidí, o jejich samotě v době pandemie a o tom, jak jim ŽIVOT 90 pomáhá. Rozhovor se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 2. prosince 2020.