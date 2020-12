USA: Americké volební kolegium potvrdilo vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách

15. 12. 2020

55 volitelů z amerického volebního kolegia za Kalifornii v pondělí večer zajistilo Joeu Bidenovi jeho volební vítězství - počet volitelů, kteří hlasovali pro Bidena, dosáhl nyní 302 hlasů - daleko více než potřebných 270.Jedinou poslední možností, jak by se trumpovci mohli pokusit zvrátit výsledky prezidentských voleb, je den 6. ledna, kdy budou obě komory amerického parlamentu oficiálně "sečítat" hlasy volitelů. Pokud by se proti výsledkům sčítání postavili dva poslanci, americký parlament by to musel řešit.V pondělí večer informoval Donald Trump tweetem, že jeho ministr spravedlnosti William Barr. rezignoval na svou funkci. Trump se na něho rozzuřil za to, že si Barr dovolil konstatovat, že ani on, ani jeho ministerstvo nezaznamenalo žádné volební podvody. Barr, který během svého funkčního období hrubě porušil nezávislost ministerstva spravedlnosti a podřídil ho korupčním způsobem Trumpovým mocenským vrtochům, napsal pro svůj odchod Trumpovi vysoce doprdelistický dopis, v němž ho vychvaluje do nebes jako vynikajícího státníka.Podrobnosti v angličtině ZDE