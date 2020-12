Bolsonaro kašle na očkování proti koronaviru

Průběžné zpravodajství:

14. 12. 2020

Česko registrovalo už 579 079 nakažených osob. V sobotu 12.12. bylo v ČR registrováno dalších 3655 nových nákaz (o víkendu se testuje ještě méně než normálně). Celkem zemřelo 9535 osob,, v nemocnicích je 4111 lidí. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE .





- Jair Bolsonaro čelí zuřivým protestům. Kritikové ho obviňují z "vražedné nedbalosti", že nepřipravil systematický očkovací program proti koronaviru. Počet mrtvých v Brazílii znovu rychle roste. Více než 181 000 Brazilců už zemřelo na to, co Bolsonaro nazývá "chřipečkou" a Brazílie se nyní propadá do bolestné druhé vlny pandemie.

- Británie zaznamenala v neděli dalších 18 447 nákaz a 144 úmrtí.









- Holandská vláda se v pondělí rozhodne, zda zavést přísnější protikoronavirová opatření. Nizozemsko totiž zaznamenaává největší nárůst infekcí za posledních šest týdnů.- Školy v Greenwichi v jihovýchodním Londýně musejí od pondělka být uzavřeny v důsledku "exponenciálního" nárůst infekcí.- Mauretánie zavedla zákaz nočního vycházení v důsledku "znepokojujícího nárůstu" infekcí a úmrtí, konstatoval tamější prezident.- Řecko zaznamenalo 693 nových nákaz koronaviru - nejméně od polovinu října.- Počet registrovaných nákaz v USA dosáhl 15 9342 116 osob, počet úmrtí na koronavirus 296 818.- Francie zaznamenala 11 533 nákaz, zemřelo dalších 150 lidí.- Budou-li se lidé přes Vánoce shcázet, bude to velmi riskantní a ohrožuje to zahlcení nemocnic, varovali šéfové britského státního zdravotnictví.- Kanada dostala v neděli první dávky vakcíny Pfizer/BioNTech v neděli a dalších 30 000 dávek přijde v pondělí.