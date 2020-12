OSN: Pandemie ohrožuje pokrok lidstva

15. 12. 2020

Jestliže politikové neučiní správná rozhodnutí ohledně ozdravení svých zemí z pandemie, aby nedošlo k prohloubení ekologických problémů a sociální nerovnosti, svět bude čelit budoucnosti v níž bude klopýtat od jedné krize k druhé a dojde k likvidaci pokroku učiněnému v posledních desetiletích v systémech veřejného zdraví, školství, společenské svobody a boje proti chudobě, varuje OSN.



Bezprecedentní dopad koronavirové pandemie, společně s ekologickými krizemi, jimž čelí svět, hrozí zlikvidovat pokrok lidstva a prohloubit nerovnost ve společnostech po celém světě, varuje analýza Rozvojového programu OSN.

Pedro Conceição, šéf tohoto programu, varoval, že vlády činí zásadní rozhodnutí právě teď a že jejich rozhodování ovlivní společnosti po celém světě na mnoho let dopředu."Mobilizujeme bezprecedentní finanční zdroje na boj proti pandemii, a můžeme se rozhodnout rozdělovat tyto peníze buď způsobem, který prohloubí nerovnost, anebo způsobem, který sníží tlak na planetu," konstatoval.Celá řada zemí neinvestuje peníze do ekologické revoluce a naopak dotuje existující vysokouhlíkovou ekonomiku. Experti varují, že už nezbývá čas, protože financování fosilních paliv zvýší emise uhlíku na mnoho desetiletí.Žádná země nedosáhla vysoké míry hmotného pokroku bez drsného poškození planety, varuje zpráva.Pokud posuzujeme státy podle jejich uhlíkových emisí a podle toho, jak používají svézdroje, zjistíme, že pokrok nejprůmyslovějších zemí světa je vymazán dnešními i budoucími škodami, které tyto státy způsobují přehnanou exploatací zdrojů a emisemí uhlíku.Pandemie prohloubíla po světě nerovnost. Mnoho chudších lidí vůbec nemá přístup ke zdravotnictví a děti, dokonce i v rozvinutých zemích, nemají přístup do škol, protože nemají počítače a často ani elektřinu.V Británii do října stoupla nezaměstnanost na 4,9 procent. Z práce bylo kvůli pandemii už vyhozeno 370 000 lidí. Podrobnosti v angličtině ZDE