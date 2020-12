Íránský prezident: Budeme dodržovat veškeré závazky, pokud se USA vrátí k jaderné dohodě

17. 12. 2020

Íránský prezident Hasan Rúhání byl tento týden během interview dotázán, za jakých podmínek by se Írán mohl vrátit k jaderné dohodě JCPOA. Rúhání odpověděl: „Dnes říkáme, že pokud zítra ráno budou všechny strany, které s námi dohodu podepsaly, dodržovat veškeré její závazky, tak my je bez jakéhokoliv zdržování budeme dodržovat také.“

Když byl íránský prezident dotázán, jestli si myslí, že Bidenova administrativa zahájí změny, které odvrátí nepřátelské kroky Trumpovy vlády vůči Íránu, Ruhání reagoval následovně: „Věříme, že se situace v nové americké administrativě změní a staré podmínky už nebudou platit.“

Íránští centristé se zjevně nedočkavě těší, až se osazenstvo Bílého domu změní. Rúhání však uvedl, že i kdyby Trump v Bílém domě zůstal, situace by se musela změnit.

„Máme zájem na prohloubení vzájemných vztahů s evropskými a západními zeměmi a našimi sousedy (…) Abychom mohli k tomu závěru dojít, tak jestliže je druhá strana, to znamená signatáři JCPOA, připravena se vrátit do roku 2017, tak my také a učiníme tak v krátkém čase,“ konstatoval Rúhání.

Centristický íránský prezident odmítl názor, že by Teherán měl usilovat o reparace za hospodářské újmy způsobené americkými sankcemi coby podmínku, aby plně dodržoval závazky vyplývající z jaderné dohody. Podle jeho názoru by takový postoj vedl k prodloužení sankcí na dalších pět let. Mezitím by si zastánci tvrdé linie v Íránu přáli, aby americká politika „maximálního tlaku“ pokračovala půlku dekády.

Ekonomická blokáda Trumpovy vlády efektivně zničila íránskou ekonomiku, přičemž Írán získal status země 4. světa.

Rúhání Bidenovi a představitelům evropských států implicitně vzkazuje, že pokud chtějí, aby Teherán opět svědomitě plnil veškeré podmínky JCPOA, může tomu tak být, ovšem za předpokladu, že z toho Írán bude finančně profitovat.

Ve Washingtonu existují zájmové skupiny, které chtějí Teherán zmáčknout, třeba kvůli jeho přítomnosti v Sýrii, programu balistických střel nebo kvůli porušování lidských práv, aby existovala motivace k obnovení jaderné dohody. Jde ale o falešné představy, protože na pořadu dne by měla být denuklearizace Blízkého východu. Joe Biden uvedl, že s tím souhlasí, což je asi nejslibnější zpráva dne. Írán může být v tomto ohledu úspěšně dotlačen ke změnám, když bude záviset na příjmech z automobilky Renault a exportu do USA. Izolované státy se totiž snadněji stávají „darebáckými státy“.

