Macron je nakažen koronavirem

Průběžné zpravodajství:

17. 12. 2020

- Německo ve středu zaznamenalo rekordní počet 952 mrtvých. Částečně je to zvýšený počet, protože Sasko opožděně dodalo statistiku mrtvých z pondělka, ale i bez toho je to rekord. Německo plánuje zahájit očkování vakcínou firem Pfizer/BioNtech dne 27. prosince. Jako první budou očkováni obyvatelé pečovatelských domovů. Cílem Evropské unie je, aby očkování bylo zahájeno v ten den ve všech 27 členských zemích.

- "Neochránili jsme před pandemií starší lidi v pečovatelských domovech," konstatoval švédský král Karel XVI Gustaf. "Myslím, že jsme selhali. Máme velký počet lidí, kteří zemřeli, a to je strašné. Je to něco, čím všichni trpíme," řekl monarcha.

- Joe Biden se nechá veřejně očkovat proti koronaviru příští týden, Mike Pence bude očkován proti koronaviru v pátek v televizi.









- Mexická vláda odhaduje, že koronavirus už mělo 25 procent tamějšího obyvatelstva. Drtivá většina měla jen minimální příznaky nebo neměla příznaky žádné. Zdravotníci analyzovali vzorky krve od 7098 lidí, z nich testovalo pozitivně na protilátky proti koronaviru 24.8 procent. 70 procent nakažených nemělo žádné příznaky, 10 procent mělo velmi mírné příznaky. To by bylo 31 milionů lidí. Vysoký počet asymptomatických případů je důsledkem skutečnosti, že většina Mexičanů je mladá. V Mexiku zemřelo oficiálně na koronavirus 115 000 osob, předpokládá se, že je to drasticky podhodnocený počet. V jiných těžce nakažených oblastech bylo také nakaženo přibližně 20 procent osob, například v New Yorku či v Íránu (17 procent).- Brazílie zaznamenala ve středu více než 70 000 nákaz, celkový počet nákaz tam překročil 7 milionů.- Twitter bude požadovat, aby uživatelé odstranily tweety, které budou obsahovat škodlivá lživá nebo zavádějící tvrzení o očkování proti covidu-19.- Francie zaznamenala největší nárůst počtu infekcí od 21. listopadu. Ve středu zaznamenala 17 615 nákaz.- Izraelský premiér Netanyahu bude očkován proti koronaviru tento týden v sobotu.- Dánský premiér oznámil uzamžení země od 25. prosince. Otevřené zůstanou jen supermarketyy a obchody s potravinami. Školy budou uzavřeny toto pondělí.- Globální projekt distribuce vakcíny proti covidu-19 do chudších zemí čelí velkému riziku selhání. Potenciálně zůstanou miliardy lidí bez vakcíny až do roku 2024.