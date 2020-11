Vyšší vzdělání nemusí chránit před demencí

30. 11. 2020

Zdálo se, že stav poznání je jasný: Školní vzdělání chrání před demencí. Každý rok strávený ve škole je považován za faktor, který snižuje riziko demence v pozdějším životě až o 7 %. Výzkumníci z univerzity v Duisburgu a Essenu však prokázali výdrž a nyní vyvrátili takové kauzální spojení. Jejich práce je založena na školní reformě ve Švédsku před 80 lety a zveřejnil ji časopis American Journal of Epidemiology.

Vzdělání bylo považováno za slibný faktor, který může aktivně snižovat riziko demence. A skutečně existuje korelace: Alzheimerova choroba a podobné choroby zasahují lidi s nízkým vzděláním častěji, než absolventy univerzit. Ale je to skutečně vzdělání samo, co chrání?

Nikoliv nutně, ukazuje práce výzkumného týmu vedeného profesorem Martinem Karlssonem. Po léta s kolegy procházel archivy kvůli informacím ohledně reformy švédských základních škol mezi lety 1930 - 1950, kdy bylo povinné vzdělání postupně rozšiřováno z šesti na sedm let. "O to přesně jde," vysvětluje Karlsson. "Pro všechny třináctileté bylo bez ohledu na inteligenci, charakter, sociální prostředí nebo další faktory. které normálně ovlivňují rozhodnutí, jak dlouho chodit do školy, povinné." Výzkumníci porovnali různou délku vzdělání s diagnózou demence u 1,3 milionu lidí narozených mezi lety 1920-1936.

Paralelní studie úspěchů na trhu práce ukázala, že prodloužené vzdělání nemělo významný vliv na postavení na trhu práce. Kariérní možnosti a příjem se po reformě v průměru nezměnily, takže příležitost dovolit si zdravý životní styl se také nezměnila.

To znamená, že ekonomové, epidemiologové a psychologové si mohou být jisti, že skutečně zkoumají výhradně dopady dodatečného roku školní docházky.

Karlsson vysvětluje, jak je možné, že ačkoliv existuje korelace mezi oběma výsledky, neexistuje kauzalita: ""Důležité faktory rozhodující o úspěchu ve škole - například inteligence nebo socioekonomické zázemí - také ovlivňují náš proces stárnutí."

Podrobnosti v angličtině: ZDE