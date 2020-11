Zbraň družstva příští generace pro U.S. Army

30. 11. 2020

Ambiciózní projekt U.S. Army Next Generation Squad Weapon (zbraň družstva příští generace) je zamýšlena jako náhrada za ikonickou útočnou pušku M16, karabinu M4 a lehký kulomet M249 (v AČR známý pod původním belgickým názvem Minimi - KD). V současnosti se soutěže účastní tři firmy, které nabídly dosti odlišné platformy - a testování se nachází v závěrečné fázi, napsal Caleb Larson.

Všechny tři uchazeči jsou postaveni kolem náboje 6.8 Special Purpose Cartridge (6.8 mm SPC), vládou navrženého puškového náboje střední ráže, jehož průměr střely spadá mezi náboje 7.62 mm a 5.56 mm NATO. Ačkoliv kulka je povinná, jak bude vypadat náboj sám je na individuálním účastníkovi tendru. Jednou z věcí, kterou mají soupeři společnou, je nicméně odmontovatelný tlumič.

Nabídka firmy General Dynamics je zřejmě nejradikálnější ze všech tří. Její konstrukce typu bullpup má zásobník umístěný za spouští, takže nabízí větší délku hlavně - a tedy větší úsťové rychlosti a zvýšený maximální dostřel - zatímco si zachovává velmi kompaktní celkovou délku.

General Dynamics uzavřela partnerství s firmou True Velocity, aby vyvinula to, co považuje za možnou příští revoluci v oblasti munice. Texaský výrobce polymerové munice nabízí radikální řešení - když vyměnil mosaznou nábojnici za plastovou, tvrdí, že dosáhl významné úspory hmotnosti a to umožňuje vojákům nést sebou větší množství munice.

Nabídka firmy SIG Sauer je patrně nejkonvenčnější a doplňuje ji hybridní munice. Využitím ocelového dna a polymerového těla nábojnice firma údajně dosáhla dostatečné redukce hmotnosti, při zachování dostatečné pevnosti nábojnice, aby zvládla zvýšený tlak náboje 6.8 SPC v nábojové komoře [ve srovnání s nábojem 5.56 mm NATO].

Na druhé straně munice společnosti Textron vypadá nejbizarněji - rozhodli se postavit svou zbraňovou platformu kolem teleskopické munice, kde celá kulka a střelivina jsou uzavřeny v plášti nábojnice, což nabízí kompaktnější, lehčí náboj. Ačkoliv na papíře to vede k významným výhodám takovéto munice, technologie je mimořádně nezralá a nevyzkoušená.

