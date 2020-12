Teherán hrozí výrobou jaderné zbraně

2. 12. 2020

Íránský medžlis (parlament) rozhodl o urychleném schválení předlohy, která aktivizuje práce v oblasti jaderného průmyslu. Íránské úřady tak reagují na zabití jaderného vědce Mohsena Fahrizadeha dne 27. listopadu, upozorňuje Gennadij Petrov.

Je možné, že se zákon stane ostrou odpovědí na tento zločin, který oznámili prezident Hasan Rúhání a nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Administrativa Donalda Trumpa oznámila, že se ve snaze zabránit získání jaderné zbraně Íránem nezastaví před použitím síly.

Íránský medžlis se v neděli sešel na mimořádném jednání. Předseda Mohammed Bagher Ghalibaf přednesl dlouhý projev věnovaný "mučedníku Mohsenu Fahrizadehovi" a jeho vrahům.

Poté se zákonodárci většinou hlasů vyslovili za zrychlené projednání předlohy "o strategických opatřeních pro zrušení sankcí". Jeho schválení by znamenalo prakticky plné přehodnocení mezinárodních závazků Íránu převzatých v roce 2015.

Zákon tedy předpokládá i odstoupení od doplňkového protokolu smlouvy JCPOA, který poskytuje inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) právo přístupu na libovolná místa výskytu jaderných materiálů.

Zvažováno je nejen spuštění reaktoru v Araku, který byl částečně demontován, ale i stavba nového. Konečně předloha předpokládá také odstoupení od závazku používat pouze centrifugy první generace.

Nejpřelomovějším ustanovením zákona by se však mělo stát to, že si země přímo vytkne za cíl získání obohaceného uranu vhodného k výrobě jaderných zbraní. V současnosti Írán částečně porušuje ustanovení jaderné dohody, která mu umožňuje obohacovat uran na 3,67 %. Dnes ji překročil na úroveň 4 %. Podle chystaného zákona by mělo obohacení dosáhnout 20 %. To už je úroveň materiálu vhodného k výrobě jaderných zbraní.

