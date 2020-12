Koronavirus: Globální počet mrtvých přesáhl 1,5 milionu. Začíná se organizovat očkování

Průběžné zpravodajství:

4. 12. 2020

- Počítačová firma IBM odhalila globální hackerské spiknutí zaměřené proti organizacím spolupracujícím na "chladném řetězci", distribuční síti pro vakcíny. Hackerské útoky mají charakteristiky státního útoku.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Více než 1,5 milionu lidí zemřelo globálně na koronavirus, jeden člověk umírá každých devět sekund.- Počet mrtvých v Británii překročil 60 000. Britská vláda změnila strategii a nebude očkovat zdravotníky v první řadě, ale pracovníky pečovatelských domovů. Vyskytly se také obavy, že po první zásilce 800 000 vakcín další dlouho nepřijdou. Pfizer chtěl distribuovat do konce roku 2020 100 milionů vakcín, zvládne nyní však jen 50 milionů. Británie doufala, že do konce prosince bude moci očkovat 10 milionů lidí, nyní zřejmě bude moci očkovat jen 5 milionů.- Pracovnice hostince v kanadském městě Alberta potřebovala v obličeji 14 stehů poté, co na ni zaútočila rozbitou sklenicí rozzuřená zákaznice, které bylo sděleno, že v hostinci nemůže být bez roušky a že po 22. hodině se už neprodává alkohol. Pracovníci hostinců protestují, že se od nich nemůže chtít, aby od zákazníků vyžadovali dodržování bezpečného chování.- Během vánočního týdne by mohlo podle předpovědí zemřít až 20 000 Američanů.- Nově zvolený americký prezident Joe Biden řekl v televizi CNN, že v den své inaugurace požádá Američany, aby nosili roušky po dobu 100 dní.- V pásmu Gaza bude od tohoto víkendu zavedeno částečné uzamčení země poté, co tam roste počet infekcí.- Facebook začal odstraňovat lži o vakcínách.- Světová zdravotnická organizace zkoumá možné zavedení elektronických očkovacích certifikátů, které by umožnily testování.- Američtí vědci se domnívají, že vakcína očkovaného pacienta ochrání nejméně po dobu tří měsíců.- Itálie zaznamenala ve čtvrtek rekordní počet mrtvých - 993. Je to nejvyšší počet mrtvých od začátku pandemie.- Obama, Clinton a Bush se chtějí nechat očkovat v televizi, aby dokázali, že je vakcína bezpečná.- Podmínky v pečovatelských domovech v Madridu a v Katalánsku jsou "děsivé", varuje Amnesty International. Na začátku pandemie tam zemřely tisíce lidí.- Podpora Švédů pro politiku švédské sociálnědemokratické vlády, která nezavedla uzamčení země, a počet infekcí a úmrtí tam stoupá, nyní klesá.- Švýcarsko se nepodrobí nátlaku ze zahraničí, aby uzavřelo lyžařská střediska.- Řecko rozšířilo uzamčení země do 14. prosince.