Španělská vláda svým občanům: Chovejte se proboha rozumně

Prlběžné zpravodajství

1. 12. 2020

Foto: Davy v Madridu.





- Španělská vláda apelovala na občany, aby se chovali rozumně, poté, co se o víkendu a předtím v tzv. "Černý pátek" naplnily ulice Madridu a dalších měst. Španělsko zápolí s druhou vlnou koronaviru.

- Ve Francii zemřelo 406 lidí, celkový počet mrtvých je 52 731. Počet nákaz ve Francii se však snižuje.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Vakcína firmy Moderna má účinnost 94 procenta, dokazují konečné testy. Firma Moderna předložila svá data americkému regulačnímu úřadu, který má zahájit schvalovací proces pro nouzovou licenci. Americký úřad pro schvalování léků a potravin by měl o věci jednat 17. prosince. Moderna bude mít do konce letošního roku k dispozici 20 milion těchto vakcín pro americké občany. ZDE - Světová zdravotnická organizace naléhá na lidi, aby se při setkávání s příbuznými o Vánocích chovali nesmírně opatrně.- Srbsko bude testovat ruskou vakcínu Sputnik V a zároveň vyjednává s americkou firmou Pfizer o koupi jejích vakcín. V Srbsku dosud zemřelo 1604 osob a je tam 175 438 nákaz.- Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros apeluje: "Nepolitizujme zjišťování původu koronaviru". Vytvořilo by to překážky pro zjištění pravdy.- Vietnam zaznamenal první domácí nákazu koronavirem za posledních 89 dní.- Chorvatský premiér Andrej Plenković má pozitivní test na covid. Už byl doma v izolaci, protože o víkendu měla pozitivní test na covid i jeho manželka.- Více než milion francouzských cyklistů využilo dotaci 50 eur na opravu svých starých jízdních kol. Je to součást opatření proti koronaviru. Program dotací bude prodloužen do konce března 2021. Ministryně životního prostředí Barbara Pompili také investuje 30 milionů euro do zlepšení infrastruktury pro jízdu na kole. V Británi v pandemii výrazně vzrostl nákup elektrokol.- Itálie registrovala dalších 672 úmrtí a 16 377 nových infekcí.