René Levínský: ČR očkování proti covidu řádně nepřipravuje

4. 12. 2020

V tomto Rozhovoru Britských listů konstatuje matematik René Levínský, že má-li se dosáhnout v ČR očkováním státní imunity, je nutno očkovat 60 procent obyvatelstva (na Západě se mluví o 80 procentech), a to dvakrát. Znamená to provést za půl roku 12 milionů očkování. To je půl milionu očkování týdně. ČR je na to naprosto nepřipravena:







K tomu René Levinský nyní dodává na Facebooku:



Tenhle post je spíš pro budoucnost než pro dnešek, až budem na podzim 2021 vyhlašovat čtvrtej lockdown a někdo nám bude říkat, že netušil, že je potřeba připravit očkování v prosinci 2020 a že nepřišli ti, co přijít měli... tak dneska Petr Třešňák a Piráti v rámci interpretací k očkování zcela jasně. Odpověď Doc. Blatného mne rozesmutnila moc.



Přepis interpelace zde:



Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne. Vážený pane ministře, téma připravenosti na očkování proti COVID-19 jsem již jednou otevíral na výboru zdravotnictví, kde jste mi odpovídal otázky spojené převážně s distribucí vakcín a obecně postupu v aktualizaci strategie očkování.

Nicméně mi dovolte toto téma znovu otevřít i v souvislosti s tím, jak například svoji připravenost veřejně prezentuje sousední Německo. Protože ministr zdravotnictví Spolkové republiky Německo vyzval tento týden jednotlivé spolkové země, aby dokončily výstavbu očkovacích center už k 15. prosinci. Německo je připraveno očkovat od poloviny prosince, což znamená, že první občané Spolkové republiky budou proočkováni v polovině ledna. V této souvislosti například Berlín připravuje šest očkovacích center, např. bývalé letiště Tegel a Tempelhof, velodrom v Prenzlauer Berg nebo zimní stadion Eriky Hessové.



Pak daleko pokročilo i Bavorsko. Dle prohlášení ministryně zdravotnictví svobodného státu Bavorsko, má nyní Bavorsko od 2 500 lékařů závažně přislíbenou podporu při očkování. V této souvislosti se vás tedy ptám, dle jakého vakcinačního plánu hodlá postupovat Česká republika. Zde upozorňuji, že i kdybychom byli mnohem méně ambiciózní než Německo a našim plánem bylo naočkovat 60 % obyvatel v následujícím půlroce, každého dvěma dávkami, je třeba naočkovat poměrně půl milionu lidí každý týden. Vzhledem k tomu, že program bude nějakou dobu nabíhat účinnost vakcíny, navíc není sto procent, a každý den nepřijde stejný počet lidí, je třeba vytvořit kapacity pro očkování přibližně 750 tis. lidí týdně.



Proto se ptám, kde a jak chcete vytvořit tyto očkovací kapacity, případně, kde budou stát vakcinační centra a kdy budou otevřena. Případně, kolik máte nasmlouváno lékařů, kteří budou v těchto centrech pracovat. A v případě, že není žádné konkrétní řešení, které jsem zde zmiňoval, poprosím tedy o vysvětlení. (Upozornění na čas.) Dopovím větu. Jak chcete při očkování tři čtvrtě milionu lidí týdně v ordinacích (upozornění na čas) praktických lékařů postupovat. Děkuji.



Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný: Děkuji, pane předsedající, pane poslanče. Obecně, tak jak jsem říkal už opakovaně, tak vakcinační strategie, ta základní, bude předložena vládě v pondělí příštího týdne. A následně musí být předložena ta vlastní prováděcí vyhláška, na které se nyní pracuje.



To, co bude základem těch očkovacích center, je, tak jako je tomu i při tom testování, páteřní síť nemocnic a ordinace praktických lékařů. S obojími jsme už hovořili. Já teď nechci mluvit o dalších detailech, které nejsou dopracovány, a také, abych nevyvolával přílišné vášně, protože v současné době tu stejnou síť používáme na plánované testování, takže si musíme uvědomit, že je veliká zátěž tady těchto lidí. A všechno bude připraveno takovým způsobem, abychom paralelně nezatěžovali dvěma rozdílnými věcmi. Upozorňuji na to, že ne všechny vakcíny jsou dvoudávkové. Jen některé z vakcín, které budeme používat, jsou jednodávkové. Pokud se týká logistiky, tak víme všichni, že vakcínu od firmy Pfizer logisticky zajišťuje i ten vlastní dodavatel, resp. výrobce.



A Německo má strategii trochu jinou. Německo nakoupilo mnohonásobný počet, zhruba 300 milionů, jestli se nepletu na svých 80 milionů lidí, objednalo daleko větší počet těch vakcín. Bude pravděpodobně postupovat s trochu jiným způsobem. My plánujeme asi 1,5násobek počtu. Můžeme zakoupit až 1,5násobek počet těch osob, tak jako řada jiných zemí, takže Německo je v tom trošku jako výjimečné.

