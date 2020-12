Ve Francii a v Irsku věší lidé na "uzdravovací stromy" své šatstvo, aby se uzdravili

Foto: Pohanské umísťování oděvů - a dnes i roušek - na "uzdravovací stromy" v severní Francii. Viz níže.





- Nemocní lidé v severní Francii nechávají na "uzdravujících stromech" své oděvy. Doufají, že je to vyléčí. Je to tradice, která tam přetrvává z pohanských dob. Tato pohanská praxe přežívá i v Irsku. Dnes lidé vyvěšují na stromy i roušky.

- Brazílie zaznamenala dalších 26 363 denních nákaz a 313 úmrtí. Celkem je v Brazílii dosud registrováno 6 603 540 nákaz a 176 941 úmrtí.- Tunisko prodloužilo noční zákaz vycházení ve snaze potlačit nárůst infekcí do konce letošního roku, uprostřed rostoucí nespokojenosti a protivládních protestů.- Spojené státy už třetí den, v sobotu, potvrdily rekordní počet infekcí, téměř 230 000 denních infekcí a 2527 úmrtí. Američtí zdravotníci se připravují na další obrovskou vlnu nákaz, vzhledem k tomu, že miliony Američanů nedodržovaly karanténní opatření během svátku Dne díkůvzdání minulý čtvrtek.- Australský stát Victoria ruší většinu svých koronavirových opatření. Po dobu 37 dní nezaznamenal žádnou nákazu.- Rusko začalo očkovat zranitelné občany svou vakcínou Sputnik I, přestože nebyly dosud dokončeny její bezpečnostní testy.- Británie se tento týdenpřipravuje na zahájení očkování vakcínou firem Pfizer/BioNtech. Vakcína bude nejprve k dispozici v nemocnicích a pak v lékařských klinikách.- Francie zaznamenala za posledních 24 hodin 11 022 nových infekcí a 174 úmrtí.- Vánoční trh v anglickém Nottinghamu byl v neděli uzavřen poté, co byli organizátoři kritizováni, že účastníci nedodržují sociální distancování. (Totéž v Praze na Staroměstském náměstí, tam se ale nic neuzavírá.)- Firma Pfizer zažádala o krizové schválení své vakcíny v Indii. Indie má po USA druhý největší počet infekcí.- Turecko zaznamenalo za posledních 24 hodin 30 402 nových nákaz. Za posledních 24 hodin tam zemřelo 195 osob, celkový počet mrtvých v Turecku je 14 900.- V Británii bylo laboratorně potvrzeno dalších 17 272 nákaz.- Itálie registruje 18 887 denních nákaz. Minulou neděli to bylo 20 646 nákaz. Celkem je v Itálii registrováno 1,728 milionu nákaz.- Bavorsko, které má v Německu nejvyšší počet úmrtí na koronavirus, oznámilo, že zavádí tvrdší uzamčení země, které potrvá do 5. ledna.Předchozí průběžné zpravodajství ZDE