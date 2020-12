Trump nesouvisle blábolil v Georgii, že vyhrál volby

6. 12. 2020



Lživě tvrdil, že byl "podveden", a požadoval, aby občané Georgie hlasovali v lednu pro republikánské senátory



Donald Trump uspořádal své první politické shromáždění od doby, kdy prohrál prezidentské volby. Od té doby se vzdal veškeré prezidentské činnosti, zrušil svou denní pracovní agendu, děsivá intenzifikace pandemie ho nezajímá, jen nadává na Twitteru a tvrdí, že vyhrál volby a připravuje pomstu svým nejrůznějším nepřátelům, píše o víkendu Washington Post.



V sobotu večer ve státě Georgia pronesl Trump nesouvislý projev plný nepodložených konspiračních teorií o volebních podvodech. Útočil také na republikánské státní činitele v Georgii, kteří mu odmítli pomoci zfalšovat v tom státě volební výsledky.

"I like cucumbers" -- this speech has gone bizarre places pic.twitter.com/RehhhrPd8r — Aaron Rupar (@atrupar) December 6, 2020

Před davem tisíců stoupenců většinou bez roušek, kteří nedodržovali sociální distancování, Trump lživě opakoval, že zvítězil v prezidentských volbách, a požadoval, aby ti ve vládě, kteří mají "odvahu a moudrost", mu pomohli zvrátit výsledky voleb.Shromáždění se konalo v chladný večer na regionálním letišti v malém městě Valdosta před kritickými doplňovacími volbami do amerického senátu, které se mají konat 5. ledna. Ty rozhodnou, která strana ovládne senát a zda bude moci Joe Biden realizovat svůj legislativní program. Pokud vyhrají dva demokratičtí senátoři, senát bude nerozhodný a rozhodovací hlas v něm bude mít viceprezidentka Kamala Harris, což by znamenalo, že senát padne demokratům.Trump údajně cestoval do Georgie na podporu dvou republikánských kandidátů do senátu, Kellyho Loefflera a Davida Perduea, jenže po většinu svého projevu nadával na výsledek prezidentských voleb.Republikánští analytikové jsou znepokojeni, že pokud bude v Trumpových stoupencích posilováno lživé přesvědčení, že americký volební systém je zfalšovaný, k doplňovacím volbám do senátu v lednu prostě nepřijdou a zvitězí demokratičtí kandidáti. Jeden politik v Georgii koncem týdne varoval, že jestliže Trump bude ve svém projevu výlučně chválit republikánské kandidáty, pomůže to jejich znovuzvolení. Pokud však bude jen blábolit, že prezidentské volby byly zfalšovány, posílí to demokratické kandidáty. V sobotním projevu ve Valdostě Trump jen blábolil o tom, že mu byly prezidentské volby "ukradeny".Trump zahájil svůj více než devadesátiminutový "projev" falešným tvrzením, že ve státě Georgia zvítězil. Ve skutečnosti tam prohrál o více než 12 000 hlasů, což je výsledek, který certifikoval republikánský státní tajemník v Georgii více než před čtrnácti dny."Podváděli a zfalšovali naše prezidentské volby, ale my v nich přesto zvítězíme," tvrdil Trump lživě. "A tyhle senátní volby oni zfalšují také." Co6 povede k tomu, že se Trumpovi stoupenci k volbám v lednu nedostaví.Trump předčítal z předpřipraveného seznamu nesmyslných "důkazů", podle nichž prý v prezidentských volbách zvítězil. Trump zuřivě útočil na republikánského guvernéra státu Georgia Briana Kempa, svého někdejšího stoupence, který odmítl jeho apely, aby zvrátil volební výsledky v tomto státě.informoval, že se Trump předtím, v sobotu dopoledne, pokusil vyvíjet telefonicky nátlak na Kempa, aby výsledky voleb v Georgii zvrátil. Kemp to odmítl učinit. Trump také požadoval kontrolu podpisů na obálkách poštovnich volebních hlasů, což jednak není možné, protože kvůli dodržování anonymity jsou obálky od volebních hlasů při jejich sčítání odděleny, a za druhé, jak Kemp zdůraznil, guvernér státu nemá pravomoci zasahovat do organizace a průběhu voleb.Shromáždění mělo všechny charakteristické rysy Trumpových předvolebních shromáždění z roku 2020, včetně rituálních útoků proti přítomným novinářům, hraní písně skupiny Queen's "We are the Champions" a skandování "další čtyři roky". Navzdory svému tvrzení, že ve volbách zvítězil, však tentokrát Trump trochu více projevil přiznání, že 20. ledna odchází z prezidentského úřadu.Trumpův projev obsahoval celou řadu bizarních odboček, například tuto, v níž Trump tvrdil, že má rád okurky:



Podrobnosti v angličtině ZDE