Kde je Duka? 500 britských duchovních dopisem upozornilo vládu na rostoucí dluhovou krizi milionů britských rodin v důsledku covidu

6. 12. 2020

"Nosíme lidem potravinové balíčky, ale ono to nemá cenu, když oni si jídlo nemohou uvařit, protože nemají plyn ani elektřinu. Tak jim teď poskytujeme i horká, hotová jídla."Fleming a Frost se dostali v Británii do celostátního povědomí, když byl široce sdílen na sociálních sítích drastický dokumentární film BBC o děsivé situaci tisíců rodin, ( "Děti trhají balíčky s potravinami, nemohou to vydržet hladem.") Kdy se začnou zajímat české televize o osud takto postižených lidí v Česku?O tomto víkendu poslalo dopis téměř 500 britských duchovních a náboženských činitelů ministru financí Rishi Sunakovi, aby ho upozornilo na rostoucí krizi zadluženosti, jíž o nadcházejících Vánocích čelí v Británii miliony rodin. V dopise píší: "Slyšeli jsme nesčetné příběhy lidí, kteří čelí děsivé volbě, nemohou si dovolit potraviny, protože musejí platit činži. Mnoho našich kostelů nyní poskytuje potravinové balíky a základní věci denní potřeby. Stovky kostelů poskytují poradenství pro ohrožené, zadlužené občany."Kde je Duka?V srpnu odhadovala spotřebitelská organizace Citizens Advice, že potíže s placením účtů v domácnosti má v Británii kvůli covidu 6 milionů lidí - asi 10 procent obyvatelstva. Ten počet zřejmě v posledních měsících dramaticky vzrostl.Dopis náboženských činitelů poukazuje na to, že až 350 000 domácnostem hrozí vystěhování z domů a bytů, protože nejsou schopny platit činži. "Pro mnoho lidí budou Vánoce děsivým obdobím. Duchovní poukazují na to, že strach a stres potenciální vede k dlouhodobým duševním problémům."Covidová krize prohloubila společenskou nerovnost. Lidé s vyššími příjmy si během pandemie našetřili a umořili dluhy v hodnotě více než 15 miliard liber. Lidem s nízkými příjmy naopak dluhy narostly o 10 miliard liber.Očekává se, že se situace začátkem příštího roku ještě drasticky zhorší.V městě Burnley konstatuje farář Frost, že počet lidí, přicházející do potravinové banky v jeho kostele, stále drasticky stoupá. "Lidi se mě pořád ptají, jak to skončí? Jak to dopadne? To já nevím. Nejsem politik. Jen dělám to, co je moje povinnost jako kněze - pomáhat chudým."Podrobnosti v angličtině ZDE