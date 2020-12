Ve Washingtonu došlo k násilným potyčkám mezi trumpovskou ultrapravicí a demonstranty opačného názoru

13. 12. 2020





Po setmění na závěr většinou pokojné demonstrace ultrapravicových stoupenců Donalda Trumpa, kteří bez důkazů tvrdí, že americké prezidentské volby byly prý zfalšovány, došlo ve Washingtonu k násilným potyčkám mezi ultrapravičáky z protrumpovské organizace Proud Boys a odpůrci Donalda Trumpa.



Čtyři osoby byly s vážnými bodnými ranami odvezeny do nemocnic a 23 osob bylo zatčeno.



K protrumpovským protestům docházelo také v Georgii, v Pennsylvánii, v Michiganu, ve Wisconsinu, v Nevadě a v Arizoně.

Více než 50 verdiktů amerických federálních a státních soudů odmítlo trumpovské žaloby a potvrdilo volební vítězství Joea Bidena. Americký Nejvyšší soud v pátek odmítl žalobu, kterou proti čtyřem státům, kde zvítězil Biden, podal Texas.Poslední šancí pro Trumpa, aby zvrátil volební výsledky, je sčítání hlasů volitelů z volebního kolegia začátkem ledna 2021. Pokud by se ozvali senátoři, že neuznávají hlasy volitelů, mohl by nastat problém. Znepokojující je, že navzdory faktů podpořilo neúspěšnou žalobu Texasu více než padesát procent republikánských poslanců ze Sněmovny reprezentantů. Republikánská strana se zjevně rozhodla odmítnout výsledky demokratických voleb, v nichž nezvítězí republikáni. Je to vážná krize americké demokracie.Podrobnosti v angličtině ZDE