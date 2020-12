Přesně před rokem, 12.12. 2019, zvítězil v Británii ve volbách lhář a podvodník Boris Johnson. Všechno, co jsme předpovídali v tomto rozhovoru, se stalo

Jak jsme předpovídali v tomto rozhovoru Johnson neudělal za poslední rok vůbec nic. Žádné přípravy na další bezpečnostní, kulturní, ekonomickou, politickou, školskou spolupráci se nekonaly. Nyní chce Johnson vyrvat Británii z EU bez jakékoliv obchodní dohody. Jak předpovídáme v tomto rozhovoru z loňského prosince, pro Británii to bude naprostá katastrofa. Anglii hrozí propad do ultrapravicového autoritářství. To nebude dobrá zpráva pro Evropu.