Holé přežití půllitrů

10. 12. 2020 / Lukáš Kraus

Líbí se mi, jak se populistická česká politická třída nyní snaží přisát k pivnímu prsu, jak sají z výčepu a bojují za zájem restauratérů nechat své hosty pořádně se vypápnout, což nelze při otevírací době do 20:00. Líbí se mi to. Je potom na tuhle podtřídu krásně vidět. Takto usilovně jsem tyhle malé politické stavovské lidi neviděl bojovat za otevřené školy alespoň pro nejmenší. Tam ne, ale jak jde o chlast, to zavětří „národní zájem“ a hlasy. Pirát Bartoš mluví o samotném „přežití podnikatelů", paradoxně ne o přežití rizikových skupin. To je velká diskursová změna.

Nerozumím potom tomu, že ještě vůbec nějaký covid v ČR řešíte, že to neuděláte jako v Tanzanii, kde prezident řekl, že se statistiky detekovaných a úmrtí prostě zakážou, dělat nebudou. A hle, jsou na nule, mrtvé uklidí ze silnice a kdejaký český turista si tam létá bez testů a karantény. Inu Zanzibar.



Líbí se mi, že se tak míjíme v prioritách od samého začátku pandemie.



„To vysedávání v hospodě, to pivaření – to ničí…“ (T.G.M.)



„Za to mohou školy, ne hospody,“ zvolal jeden pán z Čech na sociálních sítích. Český ministr zdravotnictví sice konstatoval, že ve školách „hlavní ložiska neleží“, ale u dětí je velká výhoda, že jsou to nevoliči. Ale o to nejde - dohadovat se, kdo za to může více či méně. Jde o to, že je ve veřejném zájmu nechat školy zejména pro nejmenší otevřené a dělat maximum pro zpomalení šíření Covidu-19 v jiných oblastech lidské činnosti, zejména té nedůležité pro chod páteřní infrastruktury a fungování společnosti. Prostě a jednoduše, když si chce dát někdo pivo, zlejt se rumem, proč tak nečiní alespoň do vakcinace doma u televize a proč s tím musí zrovna dnes obtěžovat okolí a ohrožovat rizikové skupiny? Svádět pandemii na děti ze základní školy nesoucí si do školy slabikář, to může opravdu jen hodně nemravný násoska, který už rezignoval na budoucnost lidského druhu.

Vím, jsem zaujatý. Jestli je ale ve vašem veřejném zájmu udržovat tři hospody v každé ulici v Praze, i když se turisté ve velkém počtu nevrátí minimálně pět let, jestli sanovat letecké společnosti, jestli dotovat hotelovou lobby, tam veřejný zájem nevidím, ale třeba to vidíte jinak. Zajímavé je, že tento „světský“ segment už najednou nevzývá neviditelnou ruku trhu, když se k ní tak upínal několik desetiletí. Ty jejich propady zisků budou i bez různých restrikcí a lockdownů. Obecně bude o tyto služby menší zájem z hygienických důvodů. Tak či onak, třetí vlna se takto ČR opravdu nevyhne.



A nejde jen o ČR. Kola turistické mašinérie se zastavují či zpomalují prakticky ve všech státech Evropy. A není to jen negativní věc; i když zanikají pracovní místa, je možné vytvářet alternativní společnost, zejména v přerodu společnosti na bezuhlíkatou. Ve fjordech jsou najednou znovu kosatky, když je při lovu neotravují zaoceánské lodě plné konzumu a cetek.