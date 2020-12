Univerzita v Edinburku identifikovala pět genů způsobujících vážnou formu covidu-19

11. 12. 2020





Existující léky zaměřující se na tyto geny otevírají cestu k novým klinickým testům



Univerzita v Edinburku identifikovala potenciální léčebné metody pro covid-19. Identifikovala totiž pět genů spojených s nejvážnějším průběhem covidu-19. Tamější vědci identifikovali geny, které se podílejí na dvou molekulárních procesech - na protivirální imunitě a na zápalu plic. Tento nový objev umožní lékařům pochopit, jak covid-19 poškozuje plíce na molekulární úrovni.



Vědci z univerzity v Edinburku toto zjištění učinili na základě studie DNA 2700 pacientů z 208 britských nemocničních jednotek intenzivní péče.

"Toto je ohromující realizace příslibu lidské genetiky pomoci porozumět kritickým nemocem. Podobně jako v připadech sepse a chřipky, při covidu-19 způsobuje poškozování plic náš vlastní imunitní systém, nikoliv sám virus. Naše genetické výsledky poskytují cestovní mapu složitostí imunitních signálů a ukazují cestu ke klíčovým lékům."







(Dr. Kenneth Baillie, hlavní výzkumník Roslin Institutu Edinburské univerzity)









Vědci srovnali genetické infgormace pacientů trpících covidem-19 na jednotkách intenzivní péče se vzorky od zdravých dobrovolníků. Tým zjistil klíčové rozdíly v pěti genech pacientů na jednotkách intenzivní péče ve srovnání s geny zdravých dobrovolníků. Tyto geny - IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 a CCR2 - částečně vysvětlují, proč někteří lidé mají velmi těžký průběh covidu-19 a jiní jsou jím nepostiženi.Vědci pak dokázali predikovat dopad léků na pacienty, protože některé varianty genů reagují obdobným způsobem na určité léky.Například dokázali, že snížení činnosti genu TYK2 chrání před covidem-19. Způsobuje to třída protizánětlivých léků jménem inhibitory JAK. Jejich součástí je lék baricitinib.Vědci také zjistili, že podpora činnosti genu INFAR2 vyvolává ochranu před covidem-19, protože to napodobuje léčbu interferonem - bílkovin, vypouštěných buňkami imunitního systému na ochranu proti virům. Experti však varují, že má-li to být efektivní, léčba musí začít velmi brzo po nákaze.Na základě výsledků, zveřejněných v časopise, vědci zdůrazňují, že klinické zkoušky by se měly zaměřit na léky, které cílí na tyto specifické antivirální a protizánětlivé cesty.