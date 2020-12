Když IDnes lže (Pandemie a dezinformace)

9. 12. 2020 / David Stein

Titulek je překroucením poznámky onkologa Finka, že „stačí šest měsíců, aby se malý nádoreček řešitelný třeba jemným chirurgickým zákrokem dostal do stádia inoperabilního“ (citát dle tiskové zprávy Lékárna.cz).

Jde tedy o zcela hypotetickou situaci, jež by mohla nastat v případě, že někdo zanedbá preventivní péčí po dobu šesti měsíců.

Ironické tu je to, co iDnes již vynechala: Finek v rozhovoru totiž též prohlásil, že jeho pacienti „naštěstí nic neodkládají a věrně přicházejí, takže tam žádný problém není“ (video 1:00-1:15).

Samozřejmě na sociálních sítích je lživý titulek iDnes pilně využíván k podpoře tvrzení, že důvodem obrovského růstu úmrtí jsou jsou právě iracionální strach z nákazy a státem nařízené odklady neakutní péče.

Proč ten strach a opatření nezpůsobili tisíce mrtvých i na jaře se tam samozřejmě neřeší. Přitom dle lékařů byla míra odkladů zřejmě značně vyšší na jaře, jak dokládá jiný článek na iDnes:

„Strach lidí z toho, že by se mohli ve zdravotnickém zařízení nakazit koronavirem, stále trvá, je ale menší než na jaře – tehdy se nám z pravidelných nebo i prvních prohlídek odhlašovaly až dvě třetiny objednaných pacientů. Nyní je to do 20 procent maximálně,“ uvedl primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE Milan Lukáš.

Do jaké míry byla motivací lživého titulku iDnes touha po příjmu z reklam a do jaké míry to byla snaha o manipulaci zde přemítat nebudu. Kvalita článků na iDnes kolísá nesmírně -- například úroveň magazínu Technet je zcela někde jinde (viz např. tento článek), než typické slátaniny hlavních rubrik iDnes.

Ani bezostyšné lhaní v titulcích ale redaktory iDnes nijak nezabolí -- pokud nezkříží zájmy majitele či jiných mocných skupin, mohou morální dno asi nejvlivnějších novin v ČR dále posouvat níž a níž.





Poznámka o autorce článku iDnes K. Vaníčkové:

Lživý titulek mohl být zvolen redaktory, ale samotný článek je též problematický.

Článek je totiž o 'průzkumu' firmy Lékárna.cz; přesněji o odpovědích na její dotazník, přičemž reprezentativnost vzorku je vysoce nepravděpodobná -- ale o tom není v článku ani slovo. Jinými slovy, ta anketa má velmi pochybnou vypovídající hodnotu.

Až trapně působí metoda, kterou autorka K. Vaníčková použila při okopírování textu tiskové zprávy firmy Lékárna.cz -- jde v určitém smyslu o plagiát. Vaníčková totiž opsala většinu slovo od slova, ale zmínky o výrocích onkologa Finka a internisty Vrablíka upravila tak, aby to vypadalo, že s nimi mluvila ona, i když vše bylo přejaté z tiskové zprávy firmy.

Firmě to určitě nevadí, koneckonců článek je vlastně (neplacenou?) reklamou na firmu. Na druhou stranu múza žurnalistiky zapláče.

Poznámka o MZČR: Zítra zašlu na ministerstvo zdravotnictví dotaz, zda může poskytnout srovnatelná data ohledně odkládání péče na jaře a na podzim tohoto roku. Zatím jsem nenašel článek, kde by byla taková plošná data zmíněna (pokud čtenář o nějakém ví, prosím upozorněte na mne něj).