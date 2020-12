Čtyři britské válečné lodě budou od 1. ledna "hájit" britské vody před rybáři z Evropské unie

11. 12. 2020

Čtyři hlídkující lodě britského válečného námořnictva budou od 1. ledna 2021 v případě vypadnutí Británie z EU bez dohody "chránit" britské vody před vstupem rybářských člunů z Evropské unie. 80 metrů dlouhá vojenská plavidla budou mít "pravomoci" zadržovat, prohlížet a konfiskovat všechny rybářské čluny z Evropské unie, kterou vstoupí do britských "pobřežních" vod, které si Británie nárokuje do vzdálenosti 200 mil (320 km) od svých břehů. Lodě budou sice vyzbrojeny střelnými zbraněmi, neměly by ale na evropské rybáře střílet.Podrobnosti v angličtině ZDE