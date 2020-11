Čína šíří propagandu, že koronavirus nevznikl tam

Průběžné zpravodajství:

29. 11. 2020

- Rok poté, co byl identifikován nový koronavirus v čínském městě Wuchan se nyní čínské úřady snaží tvrdit, že virus nevznikl v Číně. Zdůrazňují, že fragmenty koronaviru byly nalezeny na dováženém mraženém zboží a tvrdí, že koronavirus pravděpodobně vznikl v Indii a do Číny byl dovezen. Čína vážně zápolí s globálním poškozením své pověsti kvůli tomu, že se odtamtud rozšířila po světě pandemie. Čínské úřady se nyní snaží tento narativ změnit, ale marně. Mezinárodní vědci se k jejímu propagandistickému úsilí staví velmi skepticky. "Virus zjevně vznikl tam, kde byl poprvé identifikován, tedy ve Wuchanu," konstatují vědci.- Počet denních mrtvých v USA se přibližuje rekordu z letošního jara. Ve středu USA zaznamenaly 2300 denních mrtvých. Umírají lidé rovnoměrně po celých Spojených státech, není žádná komunita, která by nebyla postižena, píše New York Times. V listopadu 2020 byly v USA nakaženy 4 miliony lidí, je to dvojnásobek nákaz zaznamenaných za říjen 2020. Po čtvrtečním svátku Díkůvzdání, kdy se navzdory varování vydaly miliony Američanů na návštěvu k příbuzným, se američtí zdravotnicí obávají vážného zhoršení počtu nákaz.