Odvolávám, co jsem odvolal. Je to kampáň!

27. 11. 2020 / Karel Dolejší

Dopady do rozpočtu jsou podle ekonomů následující: Pirátské zvýšení nezdanitelné částky zhruba 30 miliard korun, vládní snížení daňové sazby u daně z příjmů zhruba 90 miliard. Výpočet dopadu zdanění prodeje firem pokud je mi známo zatím není veřejně k dispozici.

Pokud by chtěl staronový předseda senátu Vystrčil dokázat, že mu to politicky myslí lépe než předsedovi jeho strany Fialovi, měl by se se zákonem snažit naložit přesně opačně, než po něm Babiš žádá. Tedy zrušit snížení daní a potvrdit zvýšení nezdanitelného limitu. Pouze druhé zmíněné opatření totiž pomůže nízkopříjmovým domácnostem a tedy podpoří domácí poptávku. Navíc jeho dopad do rozpočtu by byl výrazně nižší než daňová sekera, kterou zatnul Babiš.

Nejde ani tak o to, že je pirátský pozměňovací návrh "levicovější" (což je), ale že ekonomicky dává alespoň jakýsi smysl. Babišovo kouzlení s daněmi naproti tomu prospěje především vysokopříjmovým domácnostem, které v nejisté době peníze navíc raději uspoří a domácí poptávku tedy nijak výrazně nezvednou. Je to pověstná delší cesta, ale za to horší - a kromě toho vůbec nevede k cíli, který byl inzerován.

Petr Fiala neschopný prohlédnout úskalí taktického spojenectví s Babišem prohospodařil léta práce v čele své strany a ukázal všem, že na premiérské křeslo zkrátka nemá, protože mu to strategicky nemyslí.

Vystrčil, pokud není podobně fixován na ideologii jako Fiala, může naproti tomu podporou "levicového" návrhu (který zvedá nezdanitelný limit všem a v tomto smyslu mu není co vyčíst) ukázat, že má na víc, než se od něj původně čekalo.

Může předvést, že řadový pedagog Vysoké školy polytechnické dovede někdy v politice strčit do kapsy i profesora politologie.

Anebo nedovede, protože dovolí odvést svou pozornost Babišovým kňučením, že odvolává, co odvolal.