Velká daňová díra pod čarou ponoru

20. 11. 2020 / Karel Dolejší

Je to tu. Uprostřed největší ekonomické krize od 30. let 20. století a při rekordním tempu zadlužování státu vláda právě snížila daně. Bylo jedno, co k tomu kdo kritického řekl: Že nelze zároveň zvyšovat výdaje a snižovat příjmy státního rozpočtu (Piráti), že nelze mít současně německé služby a rumunské daně (ČSSD), že vznikne každoroční schodek v rozsahu zhruba 90 miliard korun, na který nezbývá, než si půjčit (Národní rozpočtová rada). ANOisté a ODSisté spolu s Trikolórou prosadili svou. Proto nás za pár let čeká přechod k minimálnímu státu.



Nejvýznamnější parlamentní hlasování za mnoho let skončilo proti plánu teprve po půlnoci. Na stranu Babišova návrhu ohledně daňových sazeb z příjmů ve výši 15 a 23 % se postavili všichni političtí dědici Klause seniora ve sněmovně. I bez Trikolóry by toto spojení dalo těsnou většinu. Jakmile byl znám postoj ODS k návrhu, bylo tedy rozhodnuto. Český stát, který se jinak přiživuje i na exekucích, zaťal sekeru do vlastní daňové lodi, a to pěkně hluboko pod čarou ponoru. Až vám tedy nebudou vyhovovat služby minimálního státu, ať už sociální, zdravotní či třeba správní, až vám pořádně poteče do bot, začněte počítat andělíčky. A dejte si koblihu. Zaručeně bude líp. Opakujte si to nejméně šestsetšedesátkrátšestkrát za den. Neflákejte se. A přidejte další oblíbený mem: Babiš je levicový. Uvidíte, že to zabere. Neklesejte na mysli - stačí přece už bohatě, že státní loď, na níž plujete, jde ke dnu. Až se zadluží po špičku hlavního stěžně, koupí ji sakumprásk za hubičku nějaký mohovitý cizinec, co rád rýži či pšeničné nudle. Pak teprve uvidíte ten Divoký Východ. Deset tisíc let ať žije Mao Ce-tung!

