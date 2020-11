Trump činí stále zoufalejší a kriminálnější gesta v neúspěšné snaze zvrátit výsledky amerických voleb

21. 11. 2020





V pátek přijal Donald Trump v Bílém domě dva představitele Republikánské strany ze státu Michigan v zoufalé snaze je přesvědčit, aby zvrátili výsledky nedávných amerických prezidentských voleb, v nichž drtivou většinou zvítězil Joe Biden. Pokusil se o to poté, co množství jeho pokusů zvrátit výsledky voleb žalobami američtí soudci odmítli.



Mezitím bylo v pátek potvrzeno Bidenovo vítězství ve státě Georgia.

Strategií Trumpovy kampaně je pokusit se přesvědčit republikány ovládaný parlament v Michiganu a v dalších klíčových státech, aby ignorovali výsledky voleb a jmenovali volitele pro volební kolegium z protrumpovských republikánů. Je to otevřený a zřejmě kriminální pokus o puč.Vedoucí představitelé státní legislativy v Michiganu, šéf senátní republikánské většiny Mike Shirkey a mluvčí michiganského parlamentu Lee Chatfield v pátek odpoledne navštívili Trumpa v Bílém domě, kde je Trump přesvědčoval, aby volby v Michiganu zfalšovali v jeho prospěch. Na Shirkeyho čekali na letišti ve washingtonu demonstranti, kteří požadovali, aby se Trumpovým pokusům o podvod nepodrobil.Po jednání v Bílém domě Shirkey a Chatfield potvrdili, že budou respektovat výsledky voleb, podle nichž v Michiganu drtivou většinou zvítězil Biden. Uštědřili tak tvrdou ránu Trumpovým pokusům o volební podvod.Většina expertů odmítla Trumpovo úsilí zfalšovat volby jako politickou fantazii a jako zřejmě kriminální kroky. Avšak zároveň varují, že Trumpovy snahy o zvrácení férově provedených voleb by mohly otrávit miliony amerických myslí, přesvědčit je, že americká demokracie byla zfalšována a že Biden je nelegitimní prezident.V pátek v Bílém domě Trump znovu tvrdil, navzdory všem důkazům, že prezidentské volby vyhrál on.Joe Biden získal o téměř 6 milionů hlasů více než Trump, avšak vítěze vyhlašuje v USA takzvané volební kolegium, složené z volitelů jednotlivých amerických států. Biden má 306 volitelských hlasů a Trump 232. Volební kolegium má tento výsledek ratifikovat 14. prosince.Trumpova kampaň se zaměřuje zejména na stát Michigan, kde Biden zvítězil většinou 154 000 hlasů, v naději, že tamější republikáni systém zmanipulují v Trumpův prospěch.Státní tajemník státu Georgia Brad Raffensperger, republikán a Trumpův stoupenec, certifikoval v pátek volební výsledky z Georgie, potvrzující, že Biden v jeho státě zvítězil většinou 12 600 hlasů.Během šílené devadesátiminutové tiskové konference, přenášené ve čtvrtek televizí tvrdil Trumpův právník Rudy Giuliani, že demokrati prý říší "celostátní spiknutí" s cílem Trumpovi "ukrást volby", ve spolupráci se spiklenci z Číny, z Kuby, z nadace Clinrtonové, s Georgem Sorosem a zemřelým venezuelským prezidentem Hugo Chávezem. Nepředložil žádné důkazy. Při vystoupení se potíl a po tváři mu tekly čůrky černé barvy z jeho nabarvených vlasů.Chris Krebs, čintel Trumpovy vládu odpovědný za průběh voleb, kterého Trump minulý týden vyhodil z funkce za to, že Krebs svědčil, že letošní americké volby byly absolutně férové a k žádným volebním podvodům nedošlo, napsal na Twitteru: "Ta tisková konference byla nejnebezpečnějších 105 minut televize v americké historii. A zřejmě také nejšílenější."Podrobnosti v angličtině ZDE