Obnovitelné zdroje energie se do roku 2025 stanou největším zdrojem elektřiny na světě

19. 11. 2020

Mezinárodní energetická agentura zveřejnila zprávu, ve které dospěla k závěru, že větrná a sluneční energie na rozdíl od fosilních paliv rychle nabírá na síle. Za pouhých pět let budou solární elektrárny a větrné farmy generovat třetinu globální elektrické energie, přičemž předstihnou uhlí. V roce 2023 větrná a sluneční energie „předběhne“ zemní plyn. Uhlí je nejšpinavější fosilní palivo, které produkuje obrovské množství oxidu uhličitého – nebezpečného plynu zachycujícího teplo – který rychle ohřívá planetu a který ohrožuje náš způsob života, píše Juan Cole.

Zpráva tvrdí, že obnovitelné zdroje budou tvořit 95 procent nárůstu „globální energetické kapacity do roku 2025“. Jinými slovy: nikdo už nebude stavět příliš mnoho uhelných elektráren, protože investoři financují budování solárních a větrných farem. Částečně k tomu dochází proto, že cena za kilowatthodinu neustále klesá, a zčásti proto, že investoři vidí, že vládní politika v Číně, Evropě, Indii a nyní dokonce i ve Spojených státech bude nakloněna obnovitelným zdrojům.

Pokud to vlády s dosažením uhlíkové neutrality do poloviny století myslí vážně (a Evropská unie to myslí smrtelně vážně), tak jediný způsob, jak toho dosáhnout, je realizace striktní vládní politiky včetně implementace uhlíkových daní a dalších nástrojů. Je nutné, aby prudce poklesla těžba fosilní paliv a aby byl nastartován rychlý nárůst obnovitelných zdrojů.



Větrná energie na moři představuje obzvláště dynamické odvětví, jež bude rychle růst díky schváleným a připravovaným projektům. Třeba Indie se v příštích několika letech chystá zvýšit produkci obnovitelných zdrojů. Mayank Aggarwal z Mongabay uvádí, že cílem indického premiéra Narendry Modího je, aby Indie měla do roku 2030 k dispozici 450 gigawattů v obnovitelné energii. V současné době je 53 procent indické elektřiny generováno z těžby uhlí, zatímco obnovitelné zdroje představují asi 24 procent. Ale více než z těchto 24 procent elektrické energie produkují vodní elektrárny. Indie dnes získává zhruba čtvrtinu své elektřiny z obnovitelných zdrojů, což je naprosto fascinující skutečnost vzhledem k tomu, že se jedná o rozvojovou zemi. Spojeným státům se tak dobře nedaří. Indie má v úmyslu do roku 2022 zdvojnásobit objem elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, což se o Spojených státech prostě říci nedá. A pokud Nové Dillí dosáhne svého cíle do roku 2030, bude generovat pětkrát větší množství větrné, solární a vodní energie, než je tomu dnes.





Celý článek v angličtině ZDE