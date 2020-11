Greenpeace USA zveřejnila obsáhlou agendu pro boj se světovými krizemi

19. 11. 2020

Americká pobočka Greenpeace tento týden zveřejnila agendu, jejímž cílem je dosažení spravedlivé, zelené a mírové budoucnosti. Greenpeace USA předkládá nově zvolenému americkému prezidentovi Joe Bidenovi a zákonodárcům sto obsáhlých doporučení, která by měla razit cestu k vytvoření nových systémů, jež by neupřednostňovaly korporátní hamižnost před potřebami běžných lidí a zachováním udržitelného života na zemi, píše na webu commondreams.org Andrea Germanos.

Ve zprávě stojí, že návrat k „normálu“ není žádoucí, protože jsme věděli, že onen normál byl „krizí“. Koronavirová krize tuto otřepanou pravdu plně obnažila. Avšak zhoršující se klimatická a ekologická krize, jakož i hluboká nerovnost už před dlouhou dobou položily základy pro odvážnou transformaci dominantního ekonomického systému.

Vzhledem k tomu, že se v současnosti připravují post-pandemické strategie a že k inauguraci nové americké administrativy dojde za několik měsíců, Greenpeace USA dává jasně najevo, že nastal čas na stěžejní změnu.

„Politické strategie, které zvolíme v této disruptivní době, budou formovat cestu vpřed pro miliony lidí. Covidová krize a důrazná výzva k rasové spravedlnosti v roce 2020 musí být bodem obratu v politické strategii federální vlády,“ stojí psáno ve zprávě.



Greenpeace USA klade důraz na důstojnou práci, zdravotnictví, bydlení, čistou vodu a vzduch, zdravé potraviny atd. Extraktivní a vykořisťovatelská ekonomika se musí přeměnit na ekonomiku, která obnovuje a opravuje.



Doporučení pro budoucí Bidenův kabinet se týkají širokého spektra témat – od posílení voličských práv až po rozšíření produkce obnovitelných zdrojů. Akce, které jsou požadovány po federálních zákonodárcích, zahrnují uzákonění minimální mzdy ve výši 15 dolarů za hodinu, posílení zákona o ochraně národního životního prostředí či přijetí a posílení antitrustových norem nutných k omezení korporátní moci. Dále je nutné položit základy pro zelený nový úděl a svět, v němž už nebudou využívána fosilní paliva – či přijmout zákon (The Breathe Act), který by si posvítil na policejní brutalitu a rasovou nespravedlnost a který by přinesl investice afroamerickým komunitám apod.



Celý článek v angličtině ZDE