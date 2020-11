Trump po své volební prohře uvažoval o leteckém útoku proti jaderným instalacím v Íránu

17. 11. 2020





Donald Trump konzultoval minulý čtvrtek své poradce ohledně toho, zda by bylo možné leteckými údery zničit jaderné instalace v Íránu, informuje New York Times.



Během čtvrtečního jednání v Oválné pracovně se dotazoval odcházející prezident Trump svých poradců, včetně viceprezidenta Mikea Pence, ministra zahraničí Mikea Pompea a předsedy společných vojenských štábů generála Marka Milleyho, "zda má možnost v nadcházejících týdnech zaútočit na hlavní íránské jaderné instalace."

Vysocí činitelé ho přesvědčili, aby o tom ani neuvažoval. Varovali ho, že by útok mohl eskalovat v posledních týdnech jeho prezidentství v širší konflikt.Trump se na možnost zaútočit na Írán dotazoval po zveřejnění analýzy Mezinárodního úřadu pro atomovou energii (IAEA), že Írán dál hromadí uran. Podle New York Times by nejpravděpodobnějším cílem útoku byl Natanz, kde, jak uvádí IAEA, jsou zásoby uranu nyní dvanáctkrát vyšší než kolik dovoluje jaderná dohoda, od níž Trump r. 2018 odstoupil.Evropští partneři této dohody doufají, že Joe Biden obnoví diplomatické úsilí vůči Íránu, i když Trump odmítá přijmout svou volební porážku. Trumpova vláda chce zvýšit trestné akce proti Íránu, vytvořit takovou "zeď sankcí", kterou by Biden nemohl příští rok zlikvidovat.Podrobnosti v angličtině ZDE