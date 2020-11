Maďarsko a Polsko si kvůli rozpočtu vzaly EU jako rukojmí

20. 11. 2020

Lídři EU na svém virtuálním summitu budou debatovat koronavirovou pandemii a pokus Maďarska a Polska vydírat EU kvůli ustanovení o právním státě, které se jim nehodí, upozorňuje Barbara Weselová.

Jako kdyby už nestačilo, že Maďarsko a Polsko vydírají EU, do pře se nyní zapojilo také Slovinsko. Premiér Janez Janša řekl, že ostatní lídři EU by si měli vzpomenout na postcovidový balík, na němž se dohodli během červencového summitu.

"Dnešní EU je konvoj lodí plujících na rozbouřeném moři," napsal. "Zanedbávat naši historickou dohodu je jako hádat se o jídelní lístek na lodi, která míří k ledovci."

Evropští diplomaté spekulují, že Janša vyjádřil názor, ale neoznámil, že chce odepřít souhlas Slovinska s rozpočtem EU a balíkem na oživení ekonomiky.

Na druhé straně jeho maďarský protějšek Viktor Orbán dál jasně říká svůj názor. Podle něj mechanismus, který má zajistit, aby se státy EU řídily zásadami právního státu, měl vydírat "rozpočtovými sankcemi ty země, které oponují migraci".

"Ti kdo chrání své hranice a brání své země proti migraci nemohou už být v Bruselu klasifikováni jako ti, kdo dodržují zákony," dodal.

Toto tvrzení je nepravdivé. Janša také zřejmě zapomněl, že ještě v červenci se on a další hlavy evropských zemí již dohodli na klauzuli ohledně právního státu. Nakonec nicméně v debatě mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou vznikl silnější kompromis, než by se Maďarsku či Polsku líbilo. Nyní obě země vzaly za rukojmí rozpočet EU, který vyžaduje jednohlasné schválení, aby zabránily snaze unie intervenovat do jejich úsilí o zrušení právního státu.

Zde so věci vstupuje německé předsednictví v Evropské radě. Německý státní ministr pro Evropu Michael Roth počátkem týdne varoval, že nyní není "čas pro veta, ale pro rychlé jednání v duchu solidarity".

Nicméně před summitem zůstává nejasné, kde by lídři EU mohli najít společnou půdu. Francouzský ministr pro Evropu Clement Beaune se vyjádřil, že Francie nebude zpochybňovat "minimální" klauzuli o právním státě - a v nejhorším případě hodlá hledat způsob, jak pokračovat bez blokujících zemí.

Ekonomičtí experti a Guy Verhofstadt z centristické frakce Renew Europe už toto řešení naznačují a tvrdí, že by EU měla dál pokračovat bez iliberálních východoevropských států.

Avšak evropští diplomaté tvrdí, že by šlo až o úplně poslední řešení. Doufají, že Polsko a Maďarsko lze ještě přesvědčit ke schválení rozpočtu, protože je ve skutečnosti v jejich zájmu.

