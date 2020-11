Byla by ŠKODA, kdyby to nevyšlo!

19. 11. 2020 / Beno Trávníček

Vyslechl jsem nedávno stodenní, docela dlouhý televizní rozhovor s novým šéfem Škody auto. Dost pečlivě jsem poslouchal a hledal v jeho vyjádření již dříve avizovaný příslib, že se Škodovka zaměří ve své produkci i na levnější modely pro méně movité zákazníky. (V mé řeči = auta lidová cenou). To je v době předpokládané více či méně hluboké ekonomické krize nepochybně bohulibý přístup.



Ve své řeči pan Thomas Schäfer tento trend (samozřejmě krom dalších aktuálních trendů automobilky) spíš potvrdil. Charakterizoval (pokud jsem dobře chápal, resp. pokud byl dobrý překlad) změnu především jako prodej některých současných modelů i v nějaké nižší výbavě – logicky tedy za nižší ceny.



Člověka pak v tomto kontextu velmi rozčaruje, když zachytne ve veřejném prostoru poměrně agresivní názory některých českých jednotlivců či skupin, že snaha zajistit lidem prostřednictvím Škodovky od VW také auta lidová cenou je vlastně dehonestací Škodovky, která má být přece spíš prémiovou značkou!



Z toho lze usoudit, že ve své snaze zajistit obyčejným "chudým" Čechům levná auta to asi nebude mít nový šéf Škodovky úplně jednoduché. Bude muset možná složitě vyvažovat zájmy svých zaměstnanců / české veřejnosti a samozřejmě celého koncernu VW.



Tohle je ale v podstatě známá věc. Článek píšu hlavně proto, že bych se chtěl přimluvit za postup, který je vidět třeba u Renaultu (viz Dacia). Tedy od počátku vyvíjet lidový vůz jako nový koncept, samozřejmě s technickými odkazy na účelná a pokud možno jednoduchá a velkými sériemi zlevněná a současně dostatečně vyzkoušená (robustní) řešení odvozená od silnějšího sourozence. Je to obdobná úvaha, jako když se vyvíjí skutečný elektromobil. Vyvíjí se z gruntu s vědomím, že to musí být především solidní elektromobil. Lidové auto by pak mělo být především auto lidové cenou, samozřejmě za dodržení základních povinných standardů – ostatní je spíš druhotné. A – to dá rozum – musí nějak uvézt celou průměrnou rodinu i s přiměřenou bagáží povolenou rychlostí.



Málokdy se člověk přistihne, že přeje úspěch nějakému nadnárodnímu koncernu. Hle pozitivní výjimka!