Zázemí ruské státní agentury Rosatom v České republice

20. 11. 2020 / Albín Sybera





Mezi nejpozoruhodnější aktivity Essential Communication patří spolupráce na „výstavě u příležitosti 60. výročí mírového využívání jádra v Československu“, která se soustřeďuje na historii sovětsko-československé spolupráce v oblasti jaderné energetiky, a na jejímž zahájení kromě českých vědců a akademiků vystoupili také zástupci Škody JS a ruského státu, mj. včetně agentury Rosatom.

Pozoruhodný je ale také muzikál „Labyrinty dětství“, který byl uveden v rámci „šestého mezinárodního dětského projektu Nuclear Kids“ v Petrohradě, Moskvě, Jekatěrinburgu, Čeljabinsku, Brně a Bratislavě. Autorem projektu pak je podle Essential Communication tehdejší šéf komunikací Rosatomu Sergej Novikov osobně. V současnosti je Sergej Novikov náměstkem ředitele Rosatomu pro výkon státní moci a rozpočet. Kromě mnoha vysokých státních funkcí působil Novikov v 90. letech v Chodorkovského Jukosu, který byl po nástupu Vladimira Putina donucen k bankrotu, vedení uvězněno či vypuzeno z Ruska a majetek si rozebrali Putinovi loajální oligarchové.

Pro současné dění v Česku je dále zajímavé, že Essential Communication zajišťovala PR také pro česko-ruskou soutěž „Vesmír nás spojuje“ zaměřenou na mladé studenty – hlavní cenou byla exkurze do Hvězdného městečka u Moskvy. Neméně zajímavý je i výčet subjektů, které tuto soutěž podporovaly – viz příspěvek v Haló novinách.

Rozhodně to tedy nevypadá, že by ruský stát umístěním dceřinky své klíčové agentury do Prahy přicházel do neznámého prostředí. Střídmý pohled spíše naznačuje, že se jedná o podstatné posílení již stávajícího zázemí.

Text vyšel jako součást výstupů projektu #Strážci

