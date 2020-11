Proč je protiraketová obrana špatný nápad

20. 11. 2020

Protože USA vytrubují do světa, že systémem AEGIS sestřelily mezikontinentální balistickou střelu, zde je vlákno o protiraketové obraně, napsal Tom Nichols.

Je o tom, proč jsem v 80. letech neměl problém se Strategickou obrannou iniciativou (SDI) a nyní si myslím, že protiraketová obrana je gigantickým plýtváním penězi a oznámení typu "Máme obranu!" špatný nápad.

Když jsem v 80. letech pracoval jako konzultant na záležitostech SDI, vzpomínám si na dva hlavní předpoklady: Jeden zní, že se z toho Sověti zblázní. Další je, že pokud by to vůbec někdy bylo postaveno, bylo by to umístěno nad našimi raketovými sily jako bodová obrana komplikující plánování sovětského úderu.

Můžete se přít o to, zda nápad, že se z toho "Sověti zblázní", byl dobrý. Takřka se vymstil, protože přinejmenším některé sovětské lídry přesvědčil, že chceme začít 3. světovou válku. Avšak přesvědčili jsme Sověty, že jsme rozhodnuti vyhrát v kvalitativním soupeření.

Jinak řečeno, byli zděšeni, co by se mohlo stát, pokud bychom všechny ty peníze nalili do vojenského výzkumu a vývoje. V pozdějších letech někteří Sověti připustili, že si to na sebe přivolali sami. Na tom ale nesejde. Tohle byl starý politický cíl.

Neznám nikoho, kdo by věřil v Reaganův "mírový štít". To bylo určeno ke spotřebě veřejností. Chytrým nápadem bylo zkomplikovat sovětské plánování prvního úderu, i když třeba jen o fous. Okamžik nepřátelského váhání může představovat rozdíl mezi mírem a apokalypsou.

Když byl SSSR pryč, nestaral jsem se o to, co se stalo s programem SDI - a myslel jsem si, že je z největší části plýváním penězi. Jednačtyřicátý Bush jej přejmenoval a zmenšil na ochranu před náhodnými odpaly. Opět je to jedno. SDI posloužila svému účelu a přišel čas ji uzavřít.

Jenže žádný program nikdy nekončí. Takže byl dán financován bez toho, aby se někdo doopravdy důkladně zamyslel, zda obrana je dobrý nápad, pokud jde o skutečné *odstrašování*. Záleží na tom, že máte polovičatou obranu? Ne. Obsáhle o tom píšu ve své knize o jaderných zbraních No Use.

Na obraně většinou nesejde, protože žádný vrchní velitel by na ni nespoléhal. "Myslíme si, že nepřítel je připraven k odpálení. Ale nebojte se, pane prezidente, máme systém, který při zkouškách dosáhl sestřelu v polovině případů!" Jako by na tom záleželo. Rozkaz by zněl "Předejděte tomu a zničte to teď".

Pokud jde o systém jako "pokud vše ostatní selže, můžeme mít štěstí a omezit škody", výborně. Chcete utratit desítky miliard za *tohle*, to je návrat k nápadu Bushe 41. Ale tvít "měli bychom vystrašit své nepřátele mohutnou obranou" je špatný nápad.

Je to špatný nápad z mnoha důvodů. Za prvé, opravdu nikdy nemůžete testovat v bojových podmínkách, protože. A pokud se rozhodnete předvádět svaly a sestřelit nepřátelský test - to je nápad, který byl v oběhu - a netrefíte se, dost jste toho oponentovi odhalili.

Za druhé, pokud věříte, že klíčem k míru je spíše odstrašování než boj, pak "vydržíme to pod naším raketovým štítem" je soupeřící sdělení, které naznačuje vašemu nepříteli, že možná udeřit první a překvapit znamená nejlepší šanci na vítězství.

Pokud se snažíte odstrašit jen Severní Koreu, když měla jen jednu raketu, můžete tvrdit, že "můžeme sestřelit vaše jediné aktivum" je deterent. Samozřejmě, to předpokládá, že všechny vaše ostatní pokusy odstrašit nyní selhaly a tohle je vše, co zbylo.

Malé raketové mocnosti jako Severní Korea většinou říkáte: "Spěchejte a neutralizujte tuto malou obranu výrobou spousty raket a klamných cílů a maket střel a dalšími věcmi, které během testů neděláme." Mezitím umožňujete Rusku a Číně snadná propagandistická vítězství.

Tvrdím, že pokud chcete odstrašit jaderné mocnosti srovnatelné síly, přijměte minimální odstrašení a princip nepoužití jaderných zbraní jako první a dejte jasně najevo, že jaderné zbraně existují jen kvůli odstrašení od použití jaderných zbraní coby existenciální hrozby Spojeným státům. Pokud jde o menší mocnosti, začněte stavět to, na čem záleží: Konvenční síly.

"Jak odstrašit malé jaderné mocnosti" je téma samo o sobě, ale protiraketová obrana, tak jako jaderné zbraně samotné, je berličkou z dob studené války, která měla umožnit dostat se přes strategickou mezeru v našem uvažování. Měli jsme ji znova promyslet už před dvaceti lety.

So, here's a thread on missile defense, since the U.S. is trumpeting shooting down an ICBM from an AEGIS. This is about why I was okay with SDI in the 80s and think missile defense is now a gigantic waste of money and that "We have a defense!" announcements are a bad idea. /1 — Tom Nichols (@RadioFreeTom) November 18, 2020