Polopravdy o Švédsku (Pandemie a dezinformace)

20. 11. 2020 / David Stein

Švédská cesta: Počet nakažených v zemi prudce klesá, zbytek Evropy trpí

Zde TV NOVA tvrdila, že Švédsko díky kolektivní imunitě nad koronavirem vede, zatímco zbytek Evropy trpí.

Samozřejmě TV NOVA přitom zapomněla na to, že Norsko, Dánsko, a Finsko jsou částí Evropy, žádné údajné promoření neprodělaly, a přesto na tom nebyly hůře, než Švédsko. A připomeňme si, že v Norsku, Dánsku a Finsku se na jaře díky protiepidemickým opatřením udržely ztráty na životech do několika stovek zatímco ve Švédsku díky laxním opatřením zemřelo téměř 6 tisíc lidí.

Takové články -- a bylo jich u nás na podzim mnoho -- typicky vynechávaly tyto klíčové informace:

1) Švédsko na tom nebylo o nic lépe než sousedé Norsko, Dánsko, Finsko.

2) Druhá vlna zasáhla celou Skandinávii velmi opožděně.

3) Přes léto byla protiepidemická nařízení ve Švédsku jedněmi z nejpřísnějších v Evropě.

Poslední měsíc pak raketový růst nákazy prokázal, že se druhá vlna Švédsku nakonec nevyhne -- země pouze nějakou dobu těžila spolu se svými sousedy ze své geografické pozice a snad i z ponechání přísných opatření přes léto.

I tak se ale nadále objevují články, které čtenáře ohledně Švédska vynecháním klíčových informací matou. Nejnovější příležitost k tomu poskytlo tento týden naše údajné předehnání Švédska v počtu úmrtí.

Například Novinky přišly v pondělí s článkem nazvaným

Švédsko jako odstrašující příklad? V počtu mrtvých už ho Česko předstihlo

a s podobným článkem později přispěchalo Echo24, hlásající

Česko už předstihlo Švédsko v počtu mrtvých s koronavirem

a též Lidovky s titulkem

Švédsko má méně úmrtí s covidem než Česko. Seveřané přitom bojovali s epidemií bez plošných zákazů.

Žádný s výše uvedených tří bodů přitom Novinky ani Echo24 či Lidovky nezmínily -- pouze připomínaly, že v minulosti se u nás Švédsko používalo jako varovný příklad nezbytnosti protiepidemických opatření.

Samozřejmě takové polopravdy v médiích pak využívají chřipečkáři na sociálních sítích.

Poznámky

Švédsko a statistika úmrtí:

Výše jsem napsal údajné předehnání Švédska v počtu úmrtí -- důvodem je velmi pomalé poskytování dat o úmrtích ve Švédsku.

Toto vysvětluje server Our World in Data v upozornění Why do COVID-19 deaths in Sweden always appear to decrease in the last 10 days? -- počet úmrtí ze Švédska za posledních 10 dní je vždy nesmírně podhodnocený, což vyvolává iluzi, že ve Švédsku poslední dobou počet mrtvých vždy klesá či stagnuje.

Podívejme se na následující graf:





Zde je skutečný vývoj úmrtí označen modrou křivkou, ale iluzorní stav dle dat z konce měsíce růžovou křivkou -- jak je vidět, je třeba vyčkat až dva týdny, než data ze Švédska budou jakž takž úplná.

Proto je ve skutečnosti nepravděpodobné, že jsme v pondělí Švédsko v počtu úmrtí předehnali. Ne že by na tom příliš záleželo -- porovnávat zvládnutí jednotlivých vln lze až na jejich konci, a navíc my jsme v boji s epidemií v létě a na podzim tak nesmírně zaspali, že dočasné překonání Švédska v úmrtích toho o této severské zemi stejně nic moc neříká.

Švédsko a statistika úmrtí redux:

Je též otázka, zda nejsou statistiky úmrtí v souvislosti s nemocí covid Švédskem podhodnocovány i dlouhodobě. Jak napsal Petr Koubský v Deníku N:

Výraznými příklady odchylek v Evropě jsou Belgie a Švédsko. V obou těchto zemích se covid významně rozšířil v domovech seniorů a způsobil tam mnoho úmrtí. V obou těchto zemích se v těchto zařízeních na jaře testovalo jen minimálně nebo vůbec ne. Statisticky to však Belgičané a Švédové pojali naprosto odlišně. Ve Švédsku se tato úmrtí do covidových statistik nezapočítávala. V Belgii se naopak započítávají všechna úmrtí, kde se „dá předpokládat“, že příčinou byl covid, aniž je vyžadován laboratorní test. Proto jsou belgická čísla tak vysoká – jsou v nich nejspíš zahrnuti mnozí senioři, kteří covid vůbec neměli. Švédská data jsou zas zkreslena opačným směrem.

Skandinávie: ve Švédsku se zatím druhá vlna vyvíjí, podobně jako první, hůře než u jeho sousedů:





Graf ukončuji 8. listopadem, protože pozdější data nelze z výše uvedených důvodů považovat za směrodatná.

Letní zákazy: Švédsko přes léto ponechalo zákaz shromažďování více jak 50 osob, což například zapříčinilo, že její fotbalová liga Allsvenskan byla snad jediná v EU s nulovými návštěvami zápasů -- a to je pro ČR s ohledem na roli fotbalových chuligánů v nedávných demonstracích dost ironické.

Článek v Lidovkách:

Bohužel naše média dokáží čtenáře mást i v případě, že zmíní porovnání Švédska s jeho sousedy.

Viz Švédský experiment s promořováním dopadl s nejasným výsledkem ze 14. listopadu. Článek má hrubě zavádějící titulek -- dost možná prosazený editorem -- který nelze ospravedlnit samotným obsahem článku.

Text navíc prokazuje neschopnost novináře pochopit anglický zdroj článku, ze kterého čerpá:

Podle známé viroložky Leny Einhorn to označila v reakci na dotaz serveru Financial Times za dramatický neúspěch a pro současné nárůsty nemá vysvětlení. Zmínila přitom osminásobně větší počet nakažených na počet obyvatel v porovnání s Norskem. Nad touto záhadou si drbe hlavu i hlavní epidemiolog Anders Tegnell.

První věta je zkomolená, ale to zde přejdeme.

Důležitější problém je, že v původním znění článku Financial Times Lena Einhorn rozhodně netvrdila, že je to záhada -- ona totiž již od jara Tegnella tvrdě kritizuje (je členkou skupiny Vetenskapsforum COVID-19) a má jasno, že za dramatický neúspěch může jeho odmítání potřebných opatření.

Zavádějící je ve článku i tvrzení, že Švédové "ekonomicky jaro přežili s minimálními ztrátami" -- ekonomické ztráty Švédska byly totiž na jaře srovnatelné se ztrátami jeho sousedů, rozhodně nebyly zanedbatelné, a nyní Švédové přiznávají, že bude ještě hůř.