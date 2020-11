Časopis Nature: Věda potvrzuje, že nošení roušek během koronavirové krize zachraňuje životy

24. 11. 2020

Věda podporuje nošení roušek. Z nedávných studií vyplývá, že roušky zachraňují životy různými způsoby: výzkum ukazuje, že snižují pravděpodobnost šíření koronaviru i podlehnutí nákaze. Z některých studií vyplývá, že nošení roušek zřejmě snižuje vážnost onemocnění, pokud by byl pacient koronavirem nakažen.



Je ale složitější určit přesně, jak roušky fungují a jak jich používat. Existuje mnoho typů roušek a lidé je nosí v nejrůznějších prostředích.

Standardní maska pro užívání ve zdravotnickém prostředí je respirátor N95, který odfiltrovává 95 procent částic nesených vzduchem, které jsou větší než 0,3 mikrometrů.Měli by ale občané nosit tyto lékařské respirátory nebo roušky z látky? To se normálně zkoumá klinickými testy, na ty ale nebyl čas.Vědci tedy spoléhají na observační a laboratorní studie. Existují také nepřímé důkazy z jiných infekčních chorob.Důvěra v nošení roušek stoupla v červnu 2020, když přišli zprávy o dvou kadeřnících z Missouri, kteří měli pozitivní test na covid-19. Oba měli během práce v kadeřnictví na obličeji dvojvrstvovou látkovou roušku. A i když tito kadeřníci nakazili členy svých domácností, nenakazili v kadeřnictví své zákazníky. Další informace o efektivitě roušek pocházejí z masových shromáždění. Na protestech Black Lives Matter v USA měla většina demonstrantů roušky. Tyto masové akce nevedly k rozšíření infekce, avšak virus nakazil mnoho účastníků letního tábora v Georgii koncem června, kde děti nenosily roušky.Začátkem srpna byla zveřejněna studie, že v amerických státech, kde guvernéři nařídili nošení roušek, byla úmrtnost na covid na jednoho obyvatele čtyřikrát nižší než ve státech, kde vláda nošení roušek nedoporučila. Vědci zkoumali 200 zemí světa, včetně Mongolska, které zavedlo nošení roušek už letos v lednu a do května nezaznamenalo jediné úmrtí na covid-19.Nařízení amerických států, aby lidé nosili roušky, v dubnu a v květnu, vedlo podle výzkumníků k poklesu růstu nákazy až o 2 procentní body každý den. Znamená to, že nařízení nosit roušky vedlo k tomu, že se nákaze vyhnulo až 450 000 lidí.Při testech u morčat byly nakaženy dvě třetiny zvířat covidem-19, kdežto u morčet, které měly masky, bylo nakaženo jen 25 procent těchto zvířat.Vznikl proto konsensus, že roušky chrání jak jejich nositele, tak druhé lidi. Roušky vás chrání nejen před nákazou, ale před vážným průběhem choroby.Podrobnosti v angličtině ZDE