Británii hrozí v důsledku brexitu "systémová hospodářská krize"

25. 11. 2020

Foto: V anglickém Kentu se v úterý vytvořily na dálnici mnohakilometrové fronty kamionů, protože francouzští celníci zkusmo na jeden den zavedli celní kontroly, které se budou provádět po 1. lednu 2021. Celní kontrola jednoho kamionu trvá sedmdesát sekund, nicméně vznikly obrovské fronty.



Důvěrný dokument britské vlády z letošního září, který se dostal do rukou deníku Guardian, varuje, že v nadcházejících měsících bude zřejmě Británie čelit "podstatnému riziku" souhry několika katastrof, brexitu, koronaviru, chřipkové epidemie a záplav.



"V zimě 2020 by Británie mohla čelit souhře vážných záplav, pandemické chřipce, koronaviru, koordinovaným stávkám právě v době, kdy realizuje brexit," praví se v dokumentu.

Globální a britské potravinové řetězce budou zřejmě koncem roku ochromeny v důsledku "okolností, k nimž dojde zároveň koncem roku". Zásoby, vybudované koncem roku 2019, se zmenšily během koronavirové pandemie a není jednoduché je doplnit.Zřejmě nedojde k hladomoru, ale vznikne nedostatek čerstvých potravin a vzrostou ceny. Chudší vrstvy obyvatelstva budou nejvíce ohroženy nedostaatkem potravin, pokud vypadne Británie z EU bez dohody. Týká se to matek samoživitelek, dětí ve velkých rodinách a invalidů.Ekonomický chaos by mohl vyvolat v Británii nepokoje a celostátní zdravotnickou krizi. Zároveň dojde k ochabnutí "finančních pák" vlády jak neutralizovat krize.Hrozí také nárůst "napětí v komunitách" a veřejné rozbroje.Mnoho z výše zmíněných problémů se vážně prohloubilo v důsledku nákladné a ničivé pandemie a vládní dokument varuje před "velkou mírou změn".Největší problémy se čekají ve zdravotnictví a v sektoru sociální péče. "Pandemie bude dále omezovat kapacitu zdravotnického a pečovatelského sektoru, který se tak nebude moci řádně připravit na odchodu Británie z EU k 31.12. Dojde zřejmě k podstatnému chaosu od listopadu nejméně až do dubna 2021."Pečovatelské služby v Británii si jsou dobře vědomy rizika ztráty zaměstnanců, vzhledem k tomu, že mnoho jejich zaměstnanců bývalo z Evropské unie, a ti odcházejí, a jiní jsou nakažení covidem. Nárůst inflace a nákladů na provoz pečovatelských zařízení může vést ke kolapsu systému.Problémy také mohou vzniknout při dovozu léků z Evropské unie.Pandemie finančně ochromila mnoho podniků, které nebudou schopny vyrovnat se s dalším finančním šokem způsobeným brexitem. Pravděpodobnost bankrotů i velkých vládních dodavatelských podniků se zvýšila.Zvlášť problematické je financování komunálních úřadů. Pět procent britských komunálních úřadů je ohroženo rizikem bankrotu. Nejzranitelnější komunální úřady budou potřebovat pomoc od armády či od centrální vlády, zejména pokud místní úřady zjistí, že své zdroje musejí použít na řešení souhry několika krizí.Alarmující je také v důsledku brexitu možný nedostatek chemikálií pro zajištění pitné vody a veterinářských léků kritických pro potravinový řetězec.Britští občané cestující na území Evropské unie budou muset čelit zvýšení cen cestovního pojištění o 10 až 20 procent v důsledku toho, že pro Brity přestane platit evropská zdravotní pojišťovací karta EHIC. Lidé s chronickými nemocemi zřejmě nezískají pro cesty do zahraničí zdravotní pojištění.Covid a brexit také zřejmě zkomplikují stěhování občanů mezi Británii a Evropskou unií. Hrozí nebezpečí, že lidé přijdou o podporu v nezaměstnanosti, pokud nedojde k dohodě s EU.Podrobnosti v angličtině ZDE