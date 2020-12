Brexit je dar, který poskytuje každý den další a další překvapení...

1. 12. 2020 / Jan Čulík

Britové mohou zažádat o trvalý pobyt ve Francii či ve Španělsku, ovšem musejí za to (ve Francii) zaplatit poplatek 99 euro a budou zřejmě muset jít na pohovor s pasovým úředníkem.









Daleko vážnější ale je to, že mnoho Britů, jejichž manželé či manželky jsou občané jiných evropských zemí, ztratí po brexitu právo vrátit se s nimi do své rodné země. Podle nového zákona, který navrhla Johnsonova vysoce kontroverzní ministryně vnitra Priti Patel, budou od roku 2022 do Británie vpuštěni s "cizím" manželem či manželkou jen ti britští občané, kteří budou vydělávat nejméně 18 600 liber ročně (44 950 Kč měsíčně). U rodin s dětmi je ta částka daleko vyšší. I ta nižší částka vylučuje v podstatě všechny důchodce.

Britská bulvární žumpa, která posledních pět let šířila hysterickou probrexitovou propagandu, je nyní ohromena, že půl milionu britských důchodců, kteří si zakoupili domy u slunečných a teplých pláží ve Španělsku a v jižní Francii, nebudou mít po 1. lednu 2021 právo jako občané země, která už není členem EU, setrvávat ve Španělsku a ve Francii celý rok, nebo ani celé léto.Ohromenányní zjistila, že britští občané budou mít právo na pobyt na území EU, což znamená, že pobyt na francouzských a španělských plážích od května do září pro britské penzisty se vylučuje. (Podobně končí i možnost práce pro mladé Brity v evropských lyžařských střediscích.)Britští emigranti ve Španělsku a ve Francii bědují, že své tamější domy ani nyní nemohou prodat, protože v důsledku nové nemožnosti bydlet v nich po celý rok, nebo alespoň po celé léto, drasticky poklesla jejich prodejní hodnota...Na rozdíl od lživého titulku v listu Daily Mail nejde o "nové" omezení: Je to prostě dlouholetý předpis platný v evropských zemích pro občany zemí, které nejsou členy Evropské unie.