Sedmdesát čtyři miliony

2. 12. 2020

Seznam důvodů, které diskvalifikují Trumpa z vedení státu na další čtyři roky, je dlouhý. Přesto všechny položky na seznamu nestačily k přesvědčení 74 milionů prezidentových příznivců, aby upustili od hlasování v jeho prospěch, napsal Moisés Naím.

Nedávné volby v USA vykázaly nejvyšší účast voličů za 120 let. Více než 80 milionů lidí volilo Bidena a 74 milionů Trumpa, což z nich dělá politiky s největší voličskou podporou v dějinách země.

Původně se mělo za to, že pandemie - spolu s počátečními tvrzeními prezidenta Trumpa, že dojde k volebním podvodům - volební účast omezí. To se nepotvrdilo. 67 % elektorátu hlasovalo buď osobně, nebo poštou.

Dalším překvapením bylo, že 74 milionů lidí volilo Trumpa - o 10 milionů více než v roce 2016. To bylo překvapující kvůli tomu, na čem těmto voličům nezáleželo, stejně jako kvůli tomu, na čem jim sešlo a co motivovalo jejich podporu Trumpovi.

Například je nezajímalo, že hlasují pro prezidenta, který neustále lže a je ze lží také usvědčován. Nemělo by nutkavé lhaní stačit k tomu, abyste ve volbách prohráli? 74 milionů Američanů si to nemyslí. Nevěří, že Trump je lhář, nebo je jim to jedno, nebo mají cíle, potřeby a naděje, které jsou pro ně důležitější než čestnost prezidenta.

A neměl by fakt, že 26 žen vystoupilo s veřejným obviněním Trumpa ze sexuálního obtěžování - včetně některých případů znásilnění - stačit k tomu, abyste prohráli u voliček? Nestačí video Access Hollywood k tomu, abyste se odcizili voličkám, které slyšely a viděly Trumpa říkat Billy Bushovi, že pokud jste hvězda, pak vám to dovolí? Můžete dělat cokoliv? Hm, nestačí. Zhruba polovina bílých žen volila Trumpa.

Ale pokud 74 milionů nezajímá řada stížností na sexuální obtěžování, neměly by se starat o zdraví planety? Zdá se, že nikoliv.

Trump pomluvil boj s globálním oteplováním jako čínský úskok, který má oslabit americkou ekonomiku. Trumpova rozhodnutí byla devastující pro životní prostředí. Nemluvě o velmi lukrativních obchodech pro společnosti, které jsou největšími znečišťovateli, stejně jako pro lobbisty, kteří je zastupují. Zajímá Trumpovy příznivce, že zaplnil špičkové pozice regulačních agentur stejnými lobbisty, kteří zastupují průmysl, jež mají regulovat?

Zjevně ne.

Starají se o to, že Trumpova administrativa byla chaotická a neschopná a že tak špatně zvládla pandemii? Co její pohrdání experty, vědci a profesionály, kteří řídí vládní mašinérii? Zřejmě je to nezajímá. 74 milionů Trumpových voličů se také nestará o to, dva důležité dokumenty zůstaly utajeny: Trumpova daňová přiznání a jeho politika v oblasti zdravotnictví. Co je s Trumpovými daněmi, že zašel tak daleko, aby je udržel mimo dohled veřejnosti? Neměli by voliči vědět, jaké finanční závazky má prezident, a vůči komu? Nemělo by být známo, zda je prezident neplatičem daní?

Další dokument, který nebyl zveřejněn, je Trumpův návrh zdravotní péče. Prezident velmi explicitně vyjádřil záměr zrušit Obamův zákon Affordable Care Act. Opakovaně sliboval, že jej nahradí "něčím mnohem lepším". Prezidentovi političtí operátoři předložili objemné a zmatené dokumenty, ale až do této chvíle nezveřejnili detaily toho, co má být "něco lepšího". Jasné je, že zrušení Obamacare bez toho, aby veřejnost dostala nějakou alternativu, by způsobilo spoustě lidí dost škody, samozřejmě včetně milionů těch, kdo hlasovali pro Trumpa. Buď to nevědí, nebo tomu nevěří, nebo je jim to jedno.

Seznam důvodů, které diskvalifikují Trumpa z vedení státu na další čtyři roky, je dlouhý. Jeho neochota odsoudit hlasatele bělošské nadřazenosti. Jeho nezájem o konfrontování institucionálního rasismu. Jeho hubené výsledky v zahraniční politice a fakt, že v důležitých záležitostech přenechal mezinárodní vliv Číně a Rusku. Jeho rozsáhlé střety zájmů. Jeho autoritářské sklony a desetitisíce způsobů, jimiž podkopával americkou demokracii. Nic z toho pro 74 milionů nebylo dost důležité.

Ale o co jim tedy jde? Co je vede k tak nepodmíněné podpoře Trumpovi? Mnoho věcí. Sahají od velmi hmotných ("nezvedejte mi daně") až po vysoce duchovní ("Trump chápe, jak se cítím"). Od pozitivních ("Učiňme Ameriku znovu velikou") až po negativní ("Pokud vyhraje Biden, Afroameričané obsadí předměstí"). Od obrany práv (právo nosit zbraň) až po obranu hodnot ("Jsem proti potratům"). Od blokování ilegálního přistěhovalectví ("velká, krásná zeď") až po oponování ekonomické globalizaci ("Čína a Mexiko nám kradou pracovní místa").

Demografie 74 milionů je rozmanitá a matoucí. Zahrnuje významné procento Hispánců, venkovských obyvatel, bílých mužů bez vysokoškolského vzdělání, skupiny evangelikálů, byznysmeny, dělníky a mnoho dalších skupin. Ekonomická geografie Trumpových příznivců je také překvapivá. Podle studie Brookings Institution "základna Bidenova vítězství v 477 okresech zahrnuje celkem 70 % ekonomické aktivity v Americe, zatímco základna Trumpovy prohry v 2 497 okresech představuje jen 29 % ekonomiky".

Navíc fakt, že se výzkumným organizacím nepodařilo předpovědět chování těchto 74 milionů voličů potvrzuje, dosud nevíme, co ve skutečnosti vyvolává jejich nepodmíněnou podporu Donalda Trumpa.

(Tyto zjevně nesourodé skupiny bez "objektivních" společných zájmů nejspíše ze všeho spojuje sociální a kulturní resentiment, který tradičně tvořil základnu především levicových postojů - pozn. KD.)

Máme čtyři roky na to, abychom to zjistili.

