"Trumpe, přestaň vyvolávat násilí. Někdo zemře."

2. 12. 2020







Gabriel Sterling, čelný volební činitel v americké státě Georgia, ostře kritizoval Donalda Trumpa za to, že jeho zpochybňování volebních výsledků ohrožuje lidi násilím. Sterling je republikán, který dohlížel na realizaci nového volebního systému ve státě Georgia. Sterling vydal vážné varování, že jestliže Trump nezkrotí své stoupence, "někdo zemře".



"Pane prezidente, zdá se, že jste ve státě Georgia prohrál," řekl Sterling v úterý na tiskové konferenci, během níž zjevně zuřil. "Vyšetřujeme to, vždycky existuje ještě možnost. Chápu to. Máte právo obrátit se na soudy. Co ale nemáte možnost dělat - a musíte se pochlapit a tohle říct - musíte přestat ponoukat lidi, aby potenciálně páchali násilí. Někdo bude zraněn, někdo bude zastřelen, a to prostě není správné. Nění to správné."





Sterling, správce volebního systému pro stát Georgia, uvedl minulý týden, že má u svého příbytku policejní ochranu, protože po zveřejnění volebních výsledků začal dostávat výhrůžky smrtí. Trump v Georgii prohrál s Bidenem o asi 13 000 hlasů.



Sterling také uvedl, že manželka státního tajemníka Georgie, Brada Raffenspergera, dostala "sexualizované výhrůžky."



Raffensperrger je od Trumpovy porážky v Georgii terčem neustálých Trumpových útoků a dostává výhrůžky smrtí. Minulý týden Trump řekl, že je Raffensperger "nepřítel lidu". Sterling poukázal, že to otevřelo brány vlně děsivých nesmyslů.



Sterling uvedl, že se neuvěřitelně rozzuřil, když se dověděl, že mladý odborník na IT, pomáhající s přepočtem volebních hlasů, dostává výhrůžky smrtí poté, co kdosi natočil video, v němž tento mladý muž předává svou zprávu na okresní počítač a lživě tvrdí, že tento pracovník zmanipuloval volební data.



Trump reagoval na Sterlingův apel zveřejněním dalších lží ohledně voleb v Georgii na Twitteru. Twitter označil jeho tweet za nepravdivý.



Podrobnosti v angličtině





James Ball: Takhle vypadá chladná, tvrdá zuřivost:

This is what cold, hard fury sounds like. pic.twitter.com/KfcWwCWQIg — James Ball (@jamesrbuk) December 1, 2020









