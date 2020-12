Žádné hole Škrholům

4. 12. 2020 / Karel Dolejší

Čertových kopýtek je ve vládním návrhu hned několik. Za prvé by se restriktivní protipandemická opatření dostala do rukou úřadu, který není přímo podřízen politické kontrole. Kdyby nějaká nová omezení nařídil ministr zdravotnictví, automaticky je bude muset vysvětlovat zákonodárcům, dostal by od opozice a novinářů spousty kritických dotazů, musel by komunikovat. Hygienik s poslanci hovořit nemusí a s médii v zásadě také ne. Pokud by chtěl, předhodí jim tiskové prohlášení a zůstane u něj.

Za druhé, opět čelíme pokusu obejít ustanovení krizového zákona o kompenzaci škod vzniklých vládními nařízeními. "Všemocný" hygienik by znamenal, že s kompenzacemi je konec. Stát si "uleví", firmy zkrachují. Podle prezidenta "ti neschopní". Podle nezaujaté analýzy především menší a střední firmy s malými vnitřními rezervami, v každé vyspělejší ekonomice líheň inovací.

Za třetí, je v zásadě neuvěřitelné, že tak zásadní zákon nebyl vůbec veřejně debatován a okamžitě má jít ke schválení. Nepochybně jde o návrh šitý horkou jehlou a zavádějící změny, které se mohou výrazně podepsat na stavu svobody v České republice. Babišova vláda rozhodně nepředvedla žádné velké kompetence v boji s pandemií, ale místo aby navrhovala nová účinná řešení, raději pracuje na posilování pravomocí státní správy. Než by něco vymyslela, jen hromadí moc.

Jak upozornil profesor Josef Opatrný dlouhodobě studující Latinskou Ameriku, tento region je v populismu před Evropou značně napřed - politici vymezující se proti "tradičním stranám", bez dlouhodobého programu a ohlížející se jen na aktuální průzkumy veřejného mínění tu nejsou ničím novým. Lze tu zblízka pozorovat všechny triky a kulišárny podnikané populisty pouze za jediným účelem - obejít pravidla a udržet se u moci déle, než umožňuje rozložení voličské podpory nebo ústava.

Podle Opatrného může k přeměně fungující demokracie v autoritářský režim stačit zhruba deset let.

Babišovo ANO oficiálně vstoupilo do politiky v roce 2011.

Je možná opravdu nejvyšší čas přestat mu hrát do karet pasívním přijímáním záminek pro další hromadění nekontrolované moci.